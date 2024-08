A Polícia Nacional de Angola, no município do Talatona apreende equipamentos do F8/TV8, durante cobertura jornalística que os repórteres António Mbinga e Domingos Miúdo faziam à greve dos trabalhadores do Ministério das Pescas e Recursos Marinhos.

O agente da Polícia Nacional que procedeu à apreensão chama-se Sissita e actuou por ordem da comandante Goureth Fernandes.