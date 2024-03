DESVIOU 80 MILHÕES DE KWANZAS E ANDOU A MONTE DEZ MESES

A assistente Administrativa e Financeira do Instituto Politécnico Independente da Huíla, Doroteia do Rosário Alves de Sá (foto), foragida das autoridades policiais e de investigação criminal há 10 meses, por desvio de mais de 80.000.000.00 (oitenta milhões) de Kwanzas, acabou detida ontem, domingo, no município do Lubango.

Em acto de esclarecimento ao Folha 8, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Huíla, Inspector Segunda Quitumba, disse que a localização da funcionária, foi possível mediante a sua detenção por conduzir sob efeito de álcool, após ter sido submetida ao teste de alcoolemia durante uma operação da Polícia Nacional na madrugada de sábado. Posteriormente, através da troca de informações, o SIC identificou-a pelo nome e apresentou o mandado de detenção contra a mesma.

Doroteia do Rosário Alves de Sá até a data da sua detenção em fuga das autoridades durante 10 meses, era funcionária do Instituto Politécnico Independente da Huíla com uma ficha de prestação de serviço de nove meses, exercendo a função de Assistente Administrativa e Financeira. Durante esse período, a funcionária, com a colaboração da sua ex-colega, Maura da Conceição Gomes Italiano, ainda em fuga, instalaram no Departamento Administrativo e Financeiro daquela instituição de ensino superior dois terminais de pagamento automático (TPA) sem o conhecimento da instituição, e as propinas e outros serviços eram cobrados nesses dispositivos.

As suspeitas retiravam ainda do sistema de controlo os estudantes que estavam em situação de dívida ou impedidos de fazer exames por irregularidades, para a posteriori receber desses estudantes valores inferiores aos devidos, em dinheiro ou transferência bancária para as suas contas pessoais, causando um prejuízo de mais de 80.000.000.00 (oitenta milhões) de Kwanzas à instituição.

A funcionária detida será entregue ao Ministério Público para os trâmites legais, porquanto prosseguem os trabalhos de localização e detenção da outra suspeita, Maura da Conceição Gomes Italiano.

Geraldo José Letras