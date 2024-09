“DEPÚ” RUMA AO FUTEBOL SÉRVIO

Dias após ter sido afastado da selecção angolana por motivos disciplinares, Laurindo Aurélio “Depú”, avançado do Gil Vicente, rumou à Sérvia, a título de empréstimo, para representar o FK Vojvodina.

A cedência, confirmada esta quarta-feira pelo Vojvodina, tem a duração de uma temporada e contempla a opção de compra.

Embora tenha sido dispensado para o segundo embate dos Palancas Negras diante da selecção sudanesa, Depú, recorde-se, foi opção na vitória de Angola diante do Gana por 0-1, em Kumasi, tendo entrado no segundo tempo.

Na liga, o Fk Vojvodina, com seis jornadas já decorridas, ocupa a 14ª posição, zona de risco, com 5 pontos fruto de apenas uma vitória, dois empates e três derrotas, tendo como líder, o Estrela Vermelha de Felício Milson, com 16 pontos oriundos de cinco vitórias, um empate e sem qualquer derrota.

Dada as informações a que o Folha 8 teve acesso, pensa-se que para o clube a transferência de Depú era urgente uma vez que os seus habituais avançados, nomeadamente, o sérvio de 32 anos Aleksa Vukanovic e o congolês de 30 anos Jonathan Belingi, ambos pontas de lança, encontram-se lesionados sem data prevista para o regresso. Daí que o avançado angolano dispute os jogos sem qualquer concorrência na sua posição.

Num plantel constituído por 29 atletas, o internacional angolano é agora sétimo estrangeiro no elenco, que tentará lutar por uma afirmação no futebol sérvio.

O atleta de 24 anos chegou ao emblema de Barcelos (Portugal) no mercado de Inverno de 2023. Realizou 24 jogos pelos gilistas, tendo apontado três golos e uma assistência durante esse período. Recorde-se que, na temporada transacta, Depú esteve fora dos relvados durante cerca de seis meses, após contrair uma lesão grave, frente ao Chaves, em Outubro de 2023.

Lembra-se que em Julho deste ano, Laurindo Aurélio “Depú” conquistou a bota de ouro da 23ª edição da Taça COSAFA ao anotar 5 golos na prova disputada na África do Sul.

Nascido em Benguela, o artilheiro da Taça COSAFA foi formado no Electro Sport Clube do Lobito, com passagens pela Académica do Lobito, Recreativo da Caála, Sagrada Esperança e Petro de Luanda, as equipas do Girabola.