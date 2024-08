BD SOLICITA AUDIÊNCIA URGENTE AO MINISTRO DO INTERIOR

O presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, solicitou, na quarta-feira, ao Ministro do Interior, Eugénio Laborinho, uma audiência urgente, antes do próximo dia 31, para questionar o comportamento da Polícia Nacional.

A insatisfação do político e presidente do partido BD, surgiu por conta das actuações policiais, em algumas províncias, durante as actividades do Bloco Democrático, e as repressões policiais, durante as manifestações, violando o direito consagrado no 47° artigo da Constituição de Angola.

Na nota a que o Folha 8 teve acesso, o BD exprime a preocupação do partido com a forma como tem agido a Polícia Nacional em várias circunstâncias, dificultando a compreensão sobre o cumprimento dos artigos 11º da Constituição da República sobre “paz e segurança nacional, bem como do artº 21º sobre a necessidade do Estado assegurar os direitos dos cidadãos no âmbito das suas tarefas fundamentais.

Na nota realça que o artº 17º da Constituição concede aos partidos políticos fins como contribuir para a protecção das liberdades fundamentais e dos direitos da pessoa humana bem como da defesa da forma republicana de governo.

O Bloco Democrático acentuou que face à manifestação prevista para o dia 31 de Agosto é fundamental que esse diálogo seja realizado para se evitar repressão ao invés da acção de protecção como postula a Lei.

Por Hermenegildo Caculo