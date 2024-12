AS AMBIÇÕES NUCLEARES DA COREIA DO NORTE E O PREÇO PAGO PELO SEU POVO

A Coreia do Norte chocou recentemente a comunidade internacional ao ter alegadamente enviado tropas para a Rússia no meio da guerra em curso na Ucrânia. Embora a escala exacta e o papel destes soldados permaneçam obscuros, os especialistas sugerem que o envolvimento norte-coreano poderá ter um impacto significativo tanto na guerra da Rússia e a Ucrânia como na dinâmica de segurança na Península Coreana. Este destacamento realça a persistente priorização dos objectivos militaristas por parte do regime em detrimento do bem-estar do seu povo, levantando questões críticas sobre os abusos dos direitos humanos na Coreia do Norte.

Por Moon JooHyun (*)

O envio de tropas da Coreia do Norte para a Rússia parece ser motivado por vários motivos estratégicos, tendo como principal objectivo solidificar a sua aliança com Moscovo. Em Junho, foi assinado um “Tratado de Parceria Estratégica Abrangente” entre a Coreia do Norte e a Rússia, ratificado pela Duma Estatal Russa em Outubro. Esta aliança vai para além das meras formalidades diplomáticas; A Coreia do Norte parece acreditar que uma “aliança de sangue” forjada no campo de batalha garantirá melhor o seu futuro. A administração de Kim Jong-un acredita provavelmente que apenas os laços profundos com nações poderosas como a Rússia podem preservar o seu regime.

Além disso, a busca incansável de Pyongyang por avanços nucleares e de mísseis há muito que ofusca o bem-estar do seu povo. Durante a grave de fome da década de 1990, conhecida como a “Marcha Árdua”, milhões morreram de fome enquanto o regime priorizava o desenvolvimento nuclear, culminando no seu primeiro teste nuclear em 2006.

Hoje, o estado conseguiu a miniaturização e a padronização de ogivas nucleares, mas ainda assim continua a procurar novos avanços. A Rússia possui tecnologias críticas em capacidades de reentrada para mísseis balísticos intercontinentais, satélites de reconhecimento e submarinos com propulsão nuclear – todos elementos que a Coreia do Norte procura para reforçar o seu poder militar. A posse de tal tecnologia permitiria à Coreia do Norte representar uma maior ameaça não só para a Coreia do Sul, mas também para outros países vizinhos e até para os EUA, destabilizando ainda mais o já frágil cenário de segurança na região.

A decisão do regime norte-coreano de enviar os seus soldados para uma guerra estrangeira em busca de experiência de combate marca outra dimensão das suas ambições estratégicas. As forças da Coreia do Norte, embora totalizem 1,2 milhões de efectivos em serviço activo, carecem de experiência de combate no mundo real. O envolvimento em guerras intensas poderia proporcionar aos seus soldados uma valiosa exposição de combate. Se esta implantação for combinada com potenciais transferências de tecnologia da Rússia, a Coreia do Norte poderá melhorar significativamente as suas capacidades militares, representando uma ameaça ainda maior para a Coreia do Sul e os países vizinhos.

Os motivos financeiros provavelmente desempenham um papel nesta implementação. Embora não esteja confirmado, cada soldado norte-coreano recebe cerca de 2.000 dólares por mês. Isto significa que se, como relata a comunicação social, forem destacados 12.000 soldados, o total ascenderia a 24 milhões de dólares por mês – fundos que seriam quase certamente canalizados para o regime. A economia da Coreia do Norte tem lutado durante muito tempo sob sanções internacionais e, embora esta implantação possa oferecer algum alívio financeiro, estes ganhos têm um custo trágico. Muitos jovens soldados enfrentam uma grande probabilidade de baixas, com o antigo ministro da Defesa ucraniano, Andriy Zahorodnyuk, a estimar uma taxa de baixas de 90% para forças semelhantes da linha da frente. Para o regime norte-coreano, enviar soldados para combater numa guerra distante é uma troca calculada de vidas por dinheiro, com pouca consideração pela segurança individual ou pelas consequências familiares.

Por detrás destas medidas reside uma realidade muito mais negra de violações generalizadas dos direitos humanos. Os relatórios indicam que as famílias dos soldados destacados para a Rússia estão a ser realojadas e isoladas à força, o que provavelmente evitará a deserção e a dissidência. Dado que a taxa de fertilidade da Coreia do Norte está estimada entre 0,9 e 1,2 em 2024, é provável que muitos destes soldados sejam as únicas crianças da sua família, enviadas para o perigo sem justa causa pelo regime. Esta tática sombria reflete um desrespeito profundamente enraizado pela vida humana e pelos laços familiares, levantando questões morais que exigem atenção internacional.

As violações dos direitos humanos na Coreia do Norte, no entanto, vão muito para além destes soldados e das suas famílias. Durante décadas, a população norte-coreana sofreu privações extremas e abusos sistémicos. Os residentes em regiões próximas do local de testes nucleares do país sofrem alegadamente de exposição à radiação devido a fugas e contaminação de rios próximos. Isto levou ao aumento de problemas de saúde e até a defeitos congénitos, uma consequência de testes nucleares não regulamentados perto de áreas civis. De acordo com o Grupo de Trabalho sobre Justiça Transicional da Coreia do Sul, mais de um milhão de pessoas vivem num raio de 40 quilómetros do local de testes nucleares, dependendo de rios que transportam materiais radioactivos e comprometendo a sua saúde e meios de subsistência.

Além disso, a recente retórica de Kim Jong-un em torno do conceito de “dois estados”, dando a entender que a reunificação com a Coreia do Sul é impossível, sugere uma intenção de aprofundar o isolamento do país em relação ao seu vizinho do sul. A recente destruição das ligações de transporte inter-coreanas está alinhada com esta agenda. Ao controlar o fluxo de informação da Coreia do Sul, a Coreia do Norte pretende suprimir a consciência da sua população sobre a sua própria realidade, particularmente o forte contraste entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Este isolamento é imposto não só através de barreiras físicas, mas também por um sistema de controlo brutal que inclui execuções públicas. Relatos de estudantes adolescentes executados apenas por assistirem a vídeos sul-coreanos ilustram que as execuções públicas se tornaram rotina na Coreia do Norte.

A comunidade internacional não se deve limitar a testemunhar estes abusos. Podem e devem ser tomadas medidas concretas para resolver a situação dos norte-coreanos. Uma frente unida e mais forte de pressão internacional é crucial para obrigar o regime norte-coreano a melhorar a situação dos direitos humanos do seu povo. Isto poderia incluir a expansão das sanções existentes, especialmente aquelas que visam as fontes financeiras do regime que financiam os seus programas militares. Um maior enfoque nas violações dos direitos humanos na Coreia do Norte em fóruns internacionais, como as Nações Unidas, pode ajudar a aumentar a sensibilização e a mobilizar os esforços diplomáticos.

Os países com laços diplomáticos com a Coreia do Norte devem aproveitar a sua influência para pressionar por uma maior transparência no historial de direitos humanos de Pyongyang. A ajuda humanitária, quando prestada, deve ser cuidadosamente monitorizada para garantir que chega aos necessitados e não ao regime. Além disso, os meios de comunicação internacionais devem continuar a expor as práticas opressivas do regime norte-coreano para manter a comunidade global informada e envolvida.

Em última análise, criar uma mudança duradoura na Coreia do Norte requer uma pressão colectiva e consistente. O mundo deve não só monitorizar as futuras acções externas do regime, mas também permanecer vigilante sobre os abusos contínuos que ameaçam as vidas e a dignidade dos norte-coreanos comuns. Ao lançar luz sobre estas atrocidades ocultas e instar à acção, a comunidade internacional pode desempenhar um papel fundamental na defesa dos direitos do povo norte-coreano.

(*) Professor de Engenharia de Energia no Departamento da Universidade Dankook, ROK