APOIO MILITAR DA COREIA DO NORTE À RÚSSIA INTENSIFICA-SE

O apoio militar da Coreia do Norte à Rússia, incluindo informações sobre o envio de tropas, suscitou preocupações significativas entre as agências de inteligência dos EUA e da Coreia do Sul, à medida que as tensões aumentam no conflito na Ucrânia.

Por: Yang Ji-ho, Kim Min-seo, Park Kuk-hee, Lee Jung-soo

Uma fonte dos serviços secretos dos EUA e da Coreia do Sul revelou, em 17 de Outubro, que os dois países têm vindo a monitorizar há muito tempo os movimentos frequentes de pessoal e materiais através de comboios entre a Coreia do Norte e a Rússia, em resposta às informações de que a Coreia do Norte enviou tropas para apoiar a Rússia na sua invasão da Ucrânia.

De acordo com os relatórios, as agências de informação sul-coreanas e norte-americanas confirmaram que a assistência militar da Coreia do Norte à Rússia está em curso desde Junho, quando o líder norte-coreano Kim Jong-un e o Presidente russo Vladimir Putin concordaram em reavivar um tratado de ajuda militar mútua durante uma cimeira em Pyongyang. Acredita-se que o apoio inclui um grande número de tropas de combate norte-coreanas, e as autoridades estão actualmente a trabalhar para verificar estas alegações.

Em 16 de Outubro, a BBC noticiou, citando fontes do Extremo Oriente russo, que um número considerável de indivíduos norte-coreanos tinha chegado à Rússia e estava estacionado numa base militar perto de Ussuriysk, situada a norte de Vladivostok. Relatórios anteriores dos meios de comunicação ucranianos sugeriam que a Coreia do Norte tinha enviado 10.000 soldados para a Rússia, dos quais cerca de 3.000 estavam a receber formação nas brigadas aéreas de elite russas.

Também em 17 de Outubro, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que, de acordo com os serviços secretos ucranianos, a Coreia do Norte estava a preparar-se para enviar um total de 10.000 pessoas – incluindo tropas terrestres e pessoal técnico – para apoiar a Rússia, e que alguns oficiais já estavam estacionados nos territórios ucranianos ocupados pela Rússia.

Os serviços secretos norte-americanos e sul-coreanos estão preocupados com a possibilidade de a Coreia do Norte ter enviado para a Rússia o seu maior contingente de tropas de sempre. Embora a Coreia do Norte tenha anteriormente enviado forças para países como o Vietname e o Egito, esses destacamentos envolveram apenas algumas centenas de pessoas. Um funcionário do governo referiu que, embora o número de 10.000 soldados possa ser exagerado, a situação não deixa de ser grave, uma vez que os relatórios sugerem que o envolvimento da Coreia do Norte se aproxima do nível de um envolvimento militar directo.

Os peritos militares especulam que a Coreia do Norte poderá ter destacado pequenas unidades especializadas em operações especiais, tropas de combate ao nível de batalhão, conselheiros militares e unidades de apoio ao combate, como engenheiros.

Uma fonte militar mencionou que, até ao momento, não foram detectados sinais de equipamento blindado norte-coreano na Rússia, mas é possível que a Coreia do Norte tenha enviado unidades de infantaria e de atiradores furtivos para se envolverem em infiltrações, missões de atiradores furtivos e operações de sabotagem. De acordo com o Livro Branco da Defesa da Coreia do Norte, o país mantém uma força permanente de 1,28 milhões de efectivos, com cerca de 150.000 nas suas forças especiais.

O Secretário-Geral da NATO, Mark Rutte, mostrou-se preocupado com as informações sobre o destacamento de tropas norte-coreanas, embora não as pudesse confirmar, e condenou veementemente o aprofundamento da cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia. Salientou que, mesmo para além do potencial envio de tropas, a Coreia do Norte já está a apoiar os esforços de guerra da Rússia.

Especula-se também que as tropas norte-coreanas enviadas para a Ucrânia possam assumir a responsabilidade por frentes ou regiões específicas, à semelhança da forma como as forças da ONU ajudaram a Coreia do Sul durante a Guerra da Coreia.

Alguns relatórios sugerem que as forças norte-coreanas poderão ser destacadas para a região de Kursk, na Rússia, onde actuarão como unidades independentes. Um oficial militar observou que a manutenção da eficácia do combate poderia ser um desafio se fossem formadas unidades mistas devido às barreiras linguísticas, estabelecendo um paralelo com as forças francesas durante a Guerra da Coreia, que mantiveram a sua estrutura unitária enquanto participavam na Batalha de Chipyong-ni.