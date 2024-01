Angola pede explicações ao Gabão depois de incidente com o presidente da CEEAC

Angola pediu explicações ao Gabão na sequência de um incidente diplomático que envolveu uma invasão armada à casa do Presidente da Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC), o angolano Gilberto Veríssimo.

Segundo uma nota de imprensa do Ministério das Relações Exteriores angolano, a diplomacia angolana pediu explicações ao encarregado de negócios do Gabão em Angola, Wilfird Ndundji Mundungue, sobre o “insólito acontecimento” ocorrido em Libreville, capital do Gabão, contra Gilberto Veríssimo.

As autoridades angolanas consideram que se tratou de “um acto de vandalização à mão armada”, envolvendo alguns homens envergando a farda das forças armadas gabonesas, “que arbitrariamente invadiram a residência oficial do presidente da CEEAC”.

De acordo com os relatos, “os invasores molestaram psicologicamente o presidente da CEEAC e a sua assistente, que se encontravam no interior da residência”.

Angola “manifestou profundo desagrado pelo sucedido, repudiou veementemente o ocorrido e exigiu das autoridades gabonesas explicações plausíveis” sobre o caso.

A secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, apelou à “tomada de medidas severas contra os autores de tal acto”, sublinhando que “pôs em causa a segurança e a integridade física das entidades daquela organização sub-regional, que exercem o seu legítimo mandato naquele país que detém a sede da CEEAC”.

