AMAMENTAR DÁ VIDA AO BEBÉ E À MÃE

Em Luanda, o Programa Provincial de Saúde Infantil e Nutrição, com o apoio do UNICEF e da OMS, visa reduzir a mortalidade infantil através do fortalecimento do aleitamento materno nos “Hospitais Amigos da Criança”. Apesar destes esforços, Angola ainda enfrenta desafios significativos como a falta de informação adequada, suporte limitado para as mães e as dificuldades de acesso a cuidados especializados continuam a ser obstáculos que comprometem a eficácia da amamentação, afectando a saúde e o bem-estar das crianças.

Por Adalgisa João (*)

Débora Fortes de 24 anos, paciente do centro Materno Infantil da Samba, um dos hospitais que abraça a iniciativa Hospital Amigo da Criança, viu a sua vida mudar-se quando descobriu que estava grávida. “Esta etapa trouxe uma série de desafios que exigiram uma maturidade precoce e uma força interior que eu mesma desconhecia”, recorda Débora.

A experiência de Débora Fortes com o seu primeiro filho, aos 17 anos, foi marcada por grandes desafios, principalmente devido à falta de informação e suporte especializado. Naquela fase, contou com o apoio da sua mãe, mas a ausência de orientação adequada tornou a amamentação um desafio acrescido. “Sem informação suficiente e com poucos recursos à disposição, a amamentação foi um processo extremamente difícil para mim, por isso não consegui amamentar o meu filho até aos 2 anos de idade”, lamentou.

Com o nascimento de Anaya, sua segunda filha, Débora sentiu-se mais preparada e confiante. “Com o suporte oferecido pelos profissionais de saúde e graças ao conhecimento adquirido com a experiência anterior, senti que estava melhor preparada para enfrentar todos os desafios da amamentação” afirmou. No entanto, novos obstáculos surgiram.

Após o parto, Débora foi diagnosticada com uma hérnia umbilical, o que exigiu uma cirurgia. Apesar das dores intensas e do desconforto, a jovem mãe manteve-se firme na sua decisão de continuar a amamentar.

“Sabia que o leite materno era o melhor para a minha filha, e eu estava determinada e disposta a garantir que ela tivesse o melhor início de vida, mesmo que isso significasse suportar a dor pós cirúrgica com ela no meu colo. Em alguns momentos, para aliviar o desconforto, optava por fazer a colheita, mas nunca pensei em deixar de oferecer à Anaya o que eu considerava fundamental para o seu desenvolvimento, o leite materno,” recorda Débora Fortes.

Além dos desafios pessoais, Débora enfrenta a complexidade de equilibrar a sua vida profissional. Como pasteleira, é responsável por preparar bolos e encomendas, uma tarefa que exige longas horas e grande dedicação. “A minha rotina é uma maratona de preparar bolos e cuidar dos meus filhos. Cada dia é uma corrida contra-relógio para garantir que tudo esteja pronto e que eu esteja disponível para a Anaya,” descreve. Apesar das exigências do seu trabalho, a prioridade de amamentar Anaya permanece robusta.

“Manter a amamentação foi essencial para mim. Foi uma forma de criar um vínculo especial com minha filha e de assegurar que ela recebesse todos os benefícios do aleitamento materno, mesmo quando a vida se tornava caótica,” afirma Débora.

A sua determinação em continuar a amamentar, mesmo face às adversidades, sublinha a sua dedicação, amor incansável, compromisso com a saúde e com o desenvolvimento de sua filha.

“A amamentação tem sido fundamental para o desenvolvimento da minha filha, ela tem 8 meses e nunca ficou doente, eu acredito que isso se deve ao facto de ter sido amamentado exclusivamente”, relatou Débora.

A amamentação é um pilar essencial para o desenvolvimento saudável dos bebés, que fornece uma combinação única de nutrientes, anticorpos e hormônios que nenhum outro alimento pode substituir. O leite materno promove um crescimento adequado, fortalece o sistema imunitário do bebé, e também estabelece um vínculo emocional profundo entre a mãe e filho.

Além dos benefícios directos para o bebé, a amamentação também oferece vantagens para a saúde materna, incluindo uma recuperação mais rápida após o parto e uma redução do risco de doenças como o cancro da mama e do ovário.

A Semana Mundial de Amamentação, que é celebrada anualmente de 1 a 7 de Agosto, é uma iniciativa global que visa promover, proteger e apoiar a amamentação, uma prática reconhecida como essencial para a saúde e o desenvolvimento dos bebés. A história de Débora é um exemplo inspirador de como a amamentação pode ser fundamental para a saúde e o bem-estar, tanto para mães quanto para bebés, destacando a importância de um apoio adequado e informação para garantir o sucesso da amamentação.

O Hospital Amigo da Criança é uma iniciativa que promove, protege e apoia a prática do aleitamento materno exclusivo até 6 meses e complementado até 2 anos de idade, ou mais, visando melhorar a qualidade de vida e reduzir a desnutrição, mortalidade infantil e as doenças crónicas não transmissíveis na idade adulta.

(*) UNICEF

Foto: UNICEF / Angola / Carlos César