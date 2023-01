SIAC reabre atendimento público aos sábados

ANGOLA. O atendimento ao público nas subunidades do Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão (SIAC) está novamente a ser efectuado aos sábados, desde segunda-feira, 2 de Janeiro, depois de ter sido encerrado, temporariamente, em 2020, devido à Pandemia da COVID-19.

A medida enquadra-se no Decreto Executivo 99/07 de 17 de Outubro, que contempla, a melhoria dos serviços prestados ao cidadão, a simplificação dos procedimentos administrativos, assim como um aumento significativo na qualidade dos serviços oferecidos aos cidadãos.

De acordo com o documento, o período de funcionamento dos serviços públicos integrados no SIAC vai das 8h00 às 15h00, nos dias úteis (segunda-feira a sexta-feira), e das 8h00 às 13h00 aos sábados, em regime de turno contínuo.

No primeiro dia de trabalho do novo ano (2023), o director-geral da Rede SIAC, Elvino Carvalheda, percorreu as subunidades do Zango, Cacuaco, Marconi, Kalawenda e Cazenga na província de Luanda, para constatar o nível de funcionamento, bem como para a avaliar a procura dos serviços por parte dos cidadãos.

Após a constatação, o director-geral do SIAC manifestou-se satisfeito com o nível de funcionamento da rede, a nível da província de Luanda.

O SIAC tem como pressupostos essenciais o contínuo e eficaz atendimento ao cidadão, com base na simplificação de procedimentos, diminuindo o tempo de espera com elevado padrão de qualidade e eficiência.