SE O PAPA FRANCISCO FOSSE A LUVEMBA…

O Papa Francisco anunciou hoje que irá receber crianças de todo o mundo num encontro a 6 de Novembro, no Vaticano. Durante uma celebração religiosa, no Vaticano, Jorge Bergoglio afirmou que o encontro terá como tema “Vamos aprender com os meninos e as meninas”.

A partir do palácio apostólico, o Papa Francisco rodeou-se de um grupo de crianças que representam os cinco continentes para lançar a iniciativa, organizada pelo Dicastério para a Cultura e Educação que irá decorrer no Vaticano.

“É um encontro para manifestarmos os sonhos de todos, para uma vez mais termos sentimentos puros como os das crianças, porque quem é como uma criança pertence ao reino de Deus”, realçou.

O Papa afirmou que com as crianças é possível aprender sobre “a claridade das relações, o acolhimento espontâneo àqueles que são estranhos e o respeito por toda a criação”.

“Caras crianças, estou à vossa espera para também aprender convosco”, referiu.

Imaginemos o que seria a conversa do Papa Francisco com crianças (sentadas no chão, por falta de carteiras) de uma escola do Huambo profundo, de Luvemba, por exemplo. Francisco começa por explicar às criança a importância que tem para o país o Presidente da República.

Pediu então que levantassem a mão todos aqueles que gostam do Presidente João Lourenço. Todos os alunos, por temerem represálias, levantaram a mão, excepto um menino que estava sentado numa velha lata de leite Nido, ao fundo da sala.

O Papa olhou para o menino com surpresa e perguntou-lhe:

– Joãozinho, por que não levantaste a mão?

– Por que não gosto de João Lourenço, respondeu o puto.

Francisco perguntou de novo:

– Se não gostas de João Lourenço, então com quem é que simpatizas?

– Com o Adalberto da Costa Júnior, respondeu com orgulho o Joãozinho.

O Papa Francisco cujos ouvidos não podiam dar crédito a algo assim, pois tinham-lhe garantido que a percentagem de angolanos que gostam de João Lourenço era muito superior a 100 por cento, exclamou:

– Joãozinho, diz-me: porque é que gostas do Adalberto da Costa Júnior?

O menino muito tranquilo respondeu:

– A minha mãe gosta dele, o meu pai também, o meu irmão também, por isso eu também gosto do Adalberto da Costa Júnior.

– Bem, replicou o Papa Francisco – mas isso não é um bom motivo. Tu não tens de gostar do Adalberto da Costa Júnior como os teus pais. Por exemplo, se a tua mãe fosse mentirosa, o teu irmão um ladrão e o teu pai um corrupto, com quem é que simpatizavas?

– Nesse caso, respondeu o Joãozinho, eu simpatizaria com João Lourenço!