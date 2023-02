Presidente da Fundação Gulbenkian desloca-se a Cabo Verde

O Presidente da Fundação Gulbenkian, António Feijó, desloca-se à cidade da Praia, Cabo Verde, para participar em eventos de três projectos da Universidade de Cabo Verde realizados em parceria e com o apoio da Fundação Gulbenkian: a inauguração do Laboratório de Matemática, a assinatura de um protocolo para o lançamento do primeiro Programa Regional de doutoramento em matemática dos PALOP e a inauguração do Laboratório de Histopatologia.

O novo Laboratório de Matemática da Universidade de Cabo Verde tem como objectivo fomentar a formação e a investigação nesta área, servindo de unidade científica e pedagógica para o exercício do raciocínio lógico e matemático, não só numa perspectiva académica, mas também lúdica.

O Programa Regional de doutoramento em Matemática dos PALOP, cujo protocolo de lançamento é assinado no dia 3 de Fevereiro, tem como objectivo promover a formação avançada do corpo docente de universidades dos PALOP para o ensino e investigação em três áreas de especialização na área da matemática: Análise, Álgebra, Análise numérica e optimização. Este doutoramento resulta de uma colaboração entre as Universidades de Cabo Verde, Agostinho Neto (Angola) e Coimbra (Portugal), além de outras instituições universitárias africanas e europeias.

O Laboratório de Histopatologia é o primeiro resultado do projecto “Clinical-Pathological Characterization of PALOP`S Cancer – INCUBATOR”, desenvolvido na Universidade de Cabo Verde e liderado pela investigadora Neidy Varela Rodrigues. Este projecto tem como objectivo perceber a incidência do cancro da próstata em Cabo Verde e Moçambique, fazer um estudo biológico da patologia e identificar o subtipo mais frequente daquele que é o cancro mais mortífero em Cabo Verde.

INCUBATOR é um dos três projectos apoiados pela Fundação Calouste Gulbenkian e pela Fundação “la Caixa”, no âmbito do concurso aberto aos participantes do Curso de Gestão de Ciência que decorreu entre 2018 e 2021.