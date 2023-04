Segundo recentes estatísticas, em cada 10 políticos do MPLA, 11 sentem-se superiores aos outros. Como se faz para reconhecer um político do MPLA numa livraria? Ele é o que pede o mapa-mundo de Luanda.

Qual é a semelhança entre um político sério do MPLA e o Super-Homem? Nenhum dos dois existe…

Um político do MPLA estava a ser entrevistado na TPA. Ernesto Bartolomeu perguntou-lhe: -Qual a pessoa que mais admira? Deus! E porquê? Bom, foi Ele quem me criou!

Qual é a diferença entre os políticos do MPLA e os terroristas? Os terroristas têm simpatizantes.

O líder do MPLA ia visitar uma escola do Huambo. O director da escola foi preparar os seus alunos para receberem bem a importante visita. Vocês devem ser educados com o senhor político. Joãozinho, vou-te perguntar o que é os políticos são para nós. E tu irás responder que são amigos. Não, senhor director! Os políticos são nossos irmãos. Muito bem, Joãozinho. Mas não é preciso tanto. Diz apenas que são nossos amigos… Não e não, os políticos são nossos irmãos! Tá bom, Joãozinho. Mas porque é que achas que os políticos são nossos irmãos e não apenas amigos? Porque os amigos a gente pode escolher!

O que se deve atirar a um político do MPLA que se está a afogar? O resto dos membros do seu partido.

O que é o ego? É um pequeno político que vive dentro de cada um de nós.

Qual é o negócio mais lucrativo do mundo? Comprar um político do MPLA pelo que ele vale e vendê-lo pelo que ele pensa que vale.

O filhote de um político do MPLA fala com o seu pai: Papá, quando crescer quero ser como tu. Sim? E porquê? Pergunta o orgulhoso e babado político. Para ter um filho como eu.

Por que é que há tantos partos prematuros entre as famílias dos políticos do MPLA? Nem as mães aguentam um político do MPLA por 9 meses!

