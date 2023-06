 “O LUBANGO ERA CHAMADO DE NOVA LISBOA”

O Presidente da República, Titular do Poder Executivo e Presidente do MPLA (partido no Poder há 48 anos), general João Lourenço, autorizou o desembolso de 203, 7 milhões de dólares para a requalificação dos principais bairros da cidade do Huambo, sede da província com o mesmo nome.

Por Orlando Castro

Segundo o Despacho Presidencial nº 149/23, datado de 26 de Junho, o valor destina-se, igualmente, à construção de vias estruturantes com diferentes níveis de degradação, numa extensão total de 148 quilómetros.

Para além de autorizada a despesa, é, também, formalizada a abertura do procedimento de contratação simplificada, pelo critério material, por razões de financiamento externo, para adjudicação do contrato de empreitada e para a fiscalização no valor de 2,9 mil milhões de Kwanzas, incluindo o Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA).

Ao ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação (Carlos Alberto Gregório dos Santos) é delegada a competência, com a faculdade de sub-delegar, para praticar todos os actos de aprovação das peças do procedimento, bem como a verificação da sua validade e legalidade, incluindo a celebração e assinatura dos respectivos contractos.

A cidade do Huambo (a minha cidade) é parente pobre do Governo de Luanda. Em Dezembro de… 2006 perguntei se a segunda maior cidade do país não merecia integrar o mapa angolano do Campeonato Africano das Nações (CAN) de 2010. Será que estava, como continua a estar, a pagar os custos de ter sido o bastião de Jonas Savimbi? Se assim é… é jogo sujo, muito sujo. Mas do MPLA devemos esperar tudo.

Seja como for, o governador do Huambo na altura, Paulo Kassoma (do MPLA, obviamente), garantia que “todas as qualidades que o Huambo teve, têm que ser recuperadas para que a cidade volte a ser uma das melhores do país e todos os citadinos devem contribuir para que a urbe volte a ser a Cidade Vida“.

Esta afirmação, esta esperança, foi aliás manifestada quando Huambo comemorou o 94º aniversário da sua fundação como cidade (21 de Setembro), altura em que o governador anunciou a reabilitação de mais de 250 quilómetros de estradas.

O governador do Huambo revelou também que o governo estava a trabalhar no sentido de os habitantes da cidade recuperarem os seus valores culturais, com a reabilitação de infra-estruturas recreativas para proporcionar espectáculos e o lazer aos citadinos. Já não era sem tempo!

Segundo ele, o governo angolano estava a envidar todos os esforços para que o Huambo volte a ter os mesmo níveis de desenvolvimento que teve anteriormente. “Os actuais indicadores são muito promissores e neste ritmo dentro de cinco anos a cidade poderá estar entre as melhores do país”, vaticinou o governante.

E por falar em CAN. O director-executivo do Comité Organizador do Campeonato Africano das Nações 2010 (COCAN) foi a Lisboa em 2009 mostrar que quando se junta petulância e ignorância o resultado é explosivo.

António Mangueira, que fazia a primeira apresentação da CAN 2010 em Lisboa, lembrou que, “para quem conhece um pouco da história de Angola”, nos tempos dos portugueses “o Lubango era chamado de Nova Lisboa”. Nem mais. Não é gralha.

Sem mais nem menos. António Mangueira ao seu melhor estilo e numa relevante demonstração dos seus conhecimentos da história de Angola ou não fosse do MPLA). Só faltou dizer que, se calhar, a cidade do Huambo era chamada para aí (deixa lá ver!) de Sá da Bandeira…

Segundo António Mangueira, “os estádios vão ser entregues dentro dos prazos. O de Cabinda e de Lubango, por serem mais pequenos, vão estar concluídos em Setembro, o de Benguela em Outubro. Provavelmente, haverá mais pressão sobre o Estádio de Luanda, estando prevista a sua entrega a 1 de Novembro, para ser inaugurado oficialmente a 11”.

Mas, fazendo fé na nova história de velha história de Angola agora rescrita por António Mangueira, será que Cabinda não fica no sul? Ou será que a velha Nova Lisboa dos portugueses (Lubango) está agora no Leste?

Para o sucesso da construção de um estádio com capacidade para 50 mil espectadores em apenas 18 meses, António Mangueira revelou que estava o facto de contarem com a “sorte de ter empreiteiros chineses, com grande mobilização de recursos, trabalhando inclusive em turno nocturnos”.

Mas se o Lubango era a Nova Lisboa de António Mangueira, não serão os chineses norte-coreanos ou, para trabalharem durante a noite, congoleses disfarçados?

Quanto ao orçamento investido pelo governo angolano nas infra-estruturas da CAN2010, o director-executivo escusou-se a revelar valores, apenas indicando que a organização estava “dentro do tecto orçamentado” aprovado nos dias de “crise que também afecta o país”.

Será mesmo assim? Não estará António Mangueira a rescrever a história e chamar tecto ao soalho e crise à abundância?

Questionado em relação aos aeroportos angolanos estarem preparados para acolher os adeptos, António Mangueira explicou que todas as aerogares vão ter uma área específica para a CAN2010.

Seria? Se o Lubango era Nova Lisboa, se calhar os aeroportos vão acolher os navios e os portos os aviões.