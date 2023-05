Nota de condolências da CCE pela morte de António Muachilela

A Comissão da Carteira e Ética (CCE), organismo de auto-regulação do exercício do Jornalismo em Angola, tomou conhecimento, com profunda consternação, do falecimento do jornalista António Muachilela, ocorrido às primeiras horas de sábado (20/05/2023), por doença, no Hospital Cardiopulmonar Cardial Dom Alexandre do Nascimento.

Titular da Carteira Profissional n.°220, Casquinha, como era tratado na intimidade de familiares, colegas e amigos, é lembrado pelos membros da CCE como um combatente abnegado do Jornalismo angolano, que soube interpretar os desígnios da auto-regulação plasmados no Código de Ética e Deontologia dos Jornalistas e na Lei, ao preferir ficar apenas na Federação Angolana de Futebol (FAF), a ferir o seu ofício de paixão com o exercício da profissão num quadro de incompatibilidade.

Um exemplo de seriedade, responsabilidade e elevação de que a CCE faz questão de dar nota pública, sublinhando o anúncio feito em viva voz da retirada dos microfones, no último Jornal de Sábado apresentado por este artista do radiojornalismo e da locução, ingressado há quatro décadas nos quadros da RNA, pela Rádio Provincial do Bié.

Nesta hora de profunda dor pela partida de tão destinto filho de Angola, nascido na Nhãrea, a CCE endereça sentimentos de pesar à família enlutada, ao colectivo de trabalhadores e Conselho de Administração da Radiodifusão Nacional de Angola, bem como à FAF.

Paz à sua alma!