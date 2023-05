MBNZA HANZA LANÇA NOVO PARTIDO

A comissão instaladora do partido político Angola Primeiro (partido em formação), realiza no dia 25 de Maio de 2023, na Mediateca Zé Dú, ao Cazenga, às 15h00, a conferência de apresentação pública do partido.

Dentre os vários pontos a serem partilhados com o público constam, a apresentação do seu propósito político, seu ideal de nação e a razão do seu surgimento no espaço político angolano.

“Angola Primeiro” apresenta-se como um partido político angolano fundado no princípio da unidade nacional, soberania da vida e na supremacia do interesse nacional em detrimento dos interesses dos pequenos grupos. É, afirmam os promotores, um ideal de nação que busca engajar todas as franjas da sociedade angolana na sua diversidade, num empenho comum para a construção de uma nação líder e modelo em África e no Mundo.

O acto que também contará com a “presença de distintas figuras do activismo cívico e panafrikano angolano, autoridades do poder ancestral e entidades eclesiásticas, será presidido pelo presidente do partido, Mbanza Hanza, O Grande Elefante”.

“Aos presentes interessados em assinar para o partido Angola Primeiro, uma vez que a comissão instaladora está na fase da recolha das assinaturas para o registo do partido, poderão fazê-lo no local devendo para tal fazer-se acompanhar de uma cópia do Bilhete de Identidade e cópia do Cartão de Munícipe”, explicam os promotores.

.

Eis o programa de apresentação do partido:

«MOMENTO I – ABERTURA

15h00 – Entoação do Hino Nacional da República

15h05 – Entoação do Hino do Partido Angola Primeiro

15h10 – Apresentação dos Órgãos da Conferência (Mesa de Presídio, Secretariado, Protocolo, Convidados de Honra, Órgãos de Imprensa Presentes e Símbolos do Partido).

15h15 – Momento Cultural

15h20 – Nota de Abertura do Acto

MOMENTO II – O ACTO

15h25 – Espaço “Uma Palavra a Dizer”:

– Mensagem de Mano Azagaia

– Mensagem de Professor Filipe Artur Vidal

– Mensagem de Autoridade do Poder Ancestral

– Mensagem de Entidade Eclesiástica

16h05 – Momento Cultural

16h10 – Conheça a Coordenação da Comissão

Instaladora do A1

16h15 – Discurso do Presidente do Partido

MOMENTO III – INTERVENÇÕES E ENCERRAMENTO

16h40 – Intervenções

17h00 – Encerramento.»