Dom Francisco Viti sofre grave acidente de viação

“Sua Excelência Reverendíssima Dom Zeferino Zeca Martins, por mercê de Deus e Sé Apostólica, Arcebispo do Huambo, comunica aos Sacerdotes, aos Religiosos e Religiosas , ao Povo Cristão da Arquidiocese do Huambo e às pessoas de boa vontade que, Domingo, dia 19 de Fevereiro, Dom Francisco Viti, Arcebispo emérito do Huambo sofreu um acidente de viação junto da sede Municipal de Tchikala Tcholohanga, vindo de uma missão Pastoral que cumpriu na Diocese de Menongue.

Por este meio, Dom Francisco Viti foi evacuado para Luanda, onde se encontra internado no Hospital Cardeal Alexandre do Nascimento. O Pastor foi submetido, com sucesso, a uma intervenção cirúrgica craniana.

Enquanto ele continua nos cuidados intensivos, Dom Zeferino Zeca Martins, Arcebispo do Huambo, pede que os Sacerdotes, os Consagrados e Consagradas, o Povo Cristão da Arquidiocese do Huambo ofereçam orações e sacrifício pela melhoria do seu estado de Saúde.»