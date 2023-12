Populares invadem a esquadra do bairro Bela Vista, município de Viana, para exigir que os agentes da Polícia Nacional afectos a esta esquadra se responsabilizem pelo seu enterro. Nas primeiras declarações à Reportagem do Folha 8, os populares furiosos alegam que o jovem, Pauleson, estava detido na esquadra a pedido do pai que também é agente policial, pelo que poucos dias depois veio a óbito devido a pancadas que sofreu dos efectivos.