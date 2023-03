CENTROS DE DADOS DA PARATUS SEM IGUAL EM ÁFRICA

A Paratus Group, a empresa de telecomunicações nascida em África, anuncia que os cinco centros de dados do grupo receberam as certificações ISO 9001 (gestão de qualidade), ISO 27001 (segurança das informações) e PCI-DSS (Norma de Segurança de Dados do Sector de Cartões de Pagamento). Este compromisso com a conformidade é inigualável no continente Africano.

A Paratus construiu e gere dois centros de Dados em Luanda, Angola, um em Lusaka, na Zâmbia, dois na Namíbia, um em Windhoek e um em Swakopmund (Estação Terminal do Cabo Equiano da Paratus). Os seus centros de Dados em Angola e na Namíbia foram os primeiros não vinculados, de Nível 3 desde a sua concepção, nesses países.

De uma forma geral, as certificações ISO são selos de aprovação da Organização Internacional de Normalização. Verificam que uma empresa adere a normas internacionais extremamente elevadas em todas as suas práticas. Isto garante aos clientes africanos e globais que a Paratus Group oferece níveis de serviço, segurança e gestão geral de centros de dados incomparáveis.

Para a Paratus, a segurança da informação e a gestão da qualidade são da máxima importância. Adquirir as certificações ISO 9001, ISO/IEC 27001 e PCI-DSS serve como confirmação de que o grupo tem níveis óptimos de desempenho e que cumpre os critérios internacionais de gestão.

A certificação ISO/IEC 27001 é uma das normas de segurança da informação mais reconhecidas e rigorosas.

A Norma de Segurança de Dados PCI v3.2.1 abrange todos os aspectos físicos da segurança do centro de dados. Esta certificação também afecta os sectores financeiros, visto que todos têm de armazenar, processar e transmitir pagamentos através de uma instituição em conformidade com a certificação PCI. Ter esta certificação prova que a Paratus está imediatamente disponível para acolher instituições financeiras.

As cinco instalações dos centros de dados não vinculados da Paratus foram concebidos com Nível 3 e oferecem vários serviços de colocação, de half-cabinets a linhas multitenant e compartimentos privados, bem como funcionalidades importantes como:

· Geradores dedicados – conforme alimentação A&B, para resiliência abrangente e autonomia de combustível;

· Design com alimentação eléctrica diversa desde o nível dos serviços ao nível dos armários;

· UPS com serviços separados para garantir a autonomia eléctrica;

· Alimentações duplas de UPS por armário;

· Contenção em corredor frio e unidades de arrefecimento CRAC inter-resilientes a N+1;

· Várias rotas de transporte diversas com Meet-Me-Rooms (A&B) separadas, bem como acesso a diversas infra-estruturas, da fibra às microondas;

· Ligação directa ao novo cabo Equiano e CLS em Swakopmund – Namíbia;

· Acesso à rede de base da Paratus, que liga clientes multinacionais aos Centros de Dados da Paratus em Angola e na Zâmbia.

Schalk Erasmus, Director Executivo da Paratus Group diz: “A Paratus alcançou a certificação ideal necessária para os nossos cinco centros de dados. Isto enquadra-se bem na nossa visão e objectivo de transformar África através da nossa infra-estrutura digital excepcional e do serviço de apoio ao cliente. Passámos as inspecções internacionais e, por sua vez, iremos ajudar a capacitar os nossos clientes a implementarem as suas estratégias digitais comerciais a nível local e internacional. Isto, em conjunto com a disponibilização da rede de qualidade em África, significa que estamos a ajudar a ‘deslimitar’ o futuro de África.”

A Paratus é a rede de qualidade em África. Com os olhos postos no futuro, o investimento do grupo em infra-estruturas sublinha o seu compromisso a longo prazo de transformar África através de uma infra-estrutura digital excepcional e do serviço de apoio ao cliente.

A Paratus é gerida por uma equipa operacional dedicada e profissional em sete países africanos – Angola, Botsuana, RDC, Moçambique, Namíbia, África do Sul e Zâmbia. A rede alargada da empresa oferece um serviço de satélite concentrado na conectividade em 35 países africanos para uma imensidão de ligações via satélite para clientes em África. Isto liga as empresas africanas no continente e fornece excelência em todo o serviço. A projecção do grupo estende-se para lá de África para PdP (pontos de presença) internacionais na Europa, no Reino Unido e nos EUA.

Nascida e desenvolvida em África, a Paratus pensa em grande à medida que desenvolve o seu alcance, de modo a disponibilizar a rede de qualidade em África. Por compreender as oportunidades exclusivas que África oferece tanto a empresas como indivíduos para quebrarem fronteiras e conectarem-se sem limites, a Paratus tem por compromisso elevar a fasquia para providenciar uma conectividade de qualidade em Africa.