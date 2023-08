ANGOLA NÃO SE DEFINE – SENTE-SE!

O 3 de Agosto é o dia em que, no longínquo ano de 1934, na localidade de Munhango, nascia Jonas Malheiro Savimbi, Presidente Fundador da UNITA. Se estivesse em vida, Jonas Savimbi completaria hoje 89 anos. Jonas Malheiro Savimbi dedicou acerca de 44 anos da sua vida à luta por Angola e pelos angolanos.

Por esta ocasião e pelos seus feitos, o Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política da UNITA enaltece, “com incomensurável gratidão, a nobre contribuição deste ilustre filho de Angola, nacionalista e patriota, que legou ao país e aos angolanos, um projecto de sociedade, denominado Projecto de Muangai, consentâneo às aspirações mais nobres dos angolanos”.

Jonas Malheiro Savimbi foi impulsionador das mudanças políticas, sociais e económicas que marcaram a história de Angola, na segunda metade do Século XX e início do Século XXI, dentre as quais se destacam:

A 13 de Março de 1966, reuniu o Congresso constitutivo da UNITA (União Nacional para a Independência total de Angola) em Muangai, onde foram lançadas as bases para a mobilização e organização da população do Leste de Angola para uma luta baseada no interior contra o colonialismo português;

Em Junho de 1974, assinou o acordo de suspensão de hostilidades com as autoridades portuguesas saídas do golpe de estado militar do 25 de Abril que derrubou o regime fascista e colonialista português;

Na companhia de Holden Roberto (pela FNLA), Agostinho Neto (pelo MPLA), e Costa Gomes (por Portugal), a 15 de Janeiro de 1975, assinou, em nome da UNITA, os Acordos do Alvor, que previam a ascensão de Angola à independência precedida de eleições para as quais concorreriam os três movimentos de libertação nacional como únicos e legítimos representantes do povo angolano. Infelizmente tal não aconteceu.

A 31 de Maio de 1991, assinou, com o Presidente José Eduardo dos Santos, então Presidente da República Popular de Angola, os Acordos de Bicesse (que se seguiram ao Acordo de Alto Kauango realizado em 19 de Maio de 1991 entre as forças então beligerantes das FALA e das FAPLA mediado por William Tonet) que definiram os termos da paz entre a UNITA e o Governo da República Popular de Angola, bem como a institucionalização do estado democrático de direito e economia de mercado;

Sempre disponível para fazer a Paz e a Reconciliação Nacional, entre irmãos angolanos desavindos, conferenciou, no Bailundo, com os Secretários-gerais da ONU, respectivamente Boutros Boutros-Ghali em 1995, e Koffi Annan, em 1997, aos quais transmitiu a sua disponibilidade e visão sobre os fundamentos da verdadeira paz que Angola e os angolanos buscavam;

Jonas Savimbi foi um homem destemido, carismático e dotado de uma invulgar capacidade de argumentação política e de bagagem cultural que impressionava e marcava todos os seus interlocutores. Jonas Savimbi foi, acima de tudo, um homem de Paz, para a qual tudo deu incluindo a sua própria vida.

Para a UNITA, o Presidente Fundador deixou um legado pleno de lições de patriotismo e entrega à causa dos mais desfavorecidos, que permite à UNITA ter a durabilidade histórica, pois são cada vez mais os angolanos que se revêm dia-a-dia nos seus ideais.

Para Angola, Jonas Savimbi escreveu na História do nosso país o exemplo de um homem cujos discursos sempre reflectiram a vivência dos seus compatriotas e despertaram consciências angolanas para a luta, sem deixar ninguém indiferente e, por isso, ainda hoje é lembrado das mais variadas formas.

Para o Mundo, Jonas Savimbi ficou como o exemplo de um revolucionário visionário cuja luta enfrentou as mais diversas contrariedades vindas de dentro e de fora do país. Apesar disso, ao longo da sua vida apenas agiu de acordo com o que a sua consciência lhe indicava como o ideal para o seu país.

Jonas Malheiro Savimbi dizia:” A canção da Liberdade é a única que não destoa em todas as latitudes e longitudes do planeta Terra, que é o habitat do género humano”. É pela liberdade e dignidade do angolano que Jonas Savimbi lutou até às últimas consequências, vertendo o seu sangue no campo da honra!

Jonas Malheiro Savimbi é, pelo seu pensamento e acção, um inextinguível Inspirador para as presentes e futuras gerações, de patriotas Angolanos.

Com a sua luta os angolanos conquistaram o direito de serem homens livres e decidirem o seu próprio destino. Por isso, hoje, lutam para implantar em Angola as autarquias locais, como a alavanca para a defesa da Democracia Participativa e do Desenvolvimento sustentável. Por isso, hoje, lutam para que Angola seja o que ainda não é – uma democracia e um Estado de Direito.