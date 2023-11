África do Sul nega aterragem de avião da TAAG

As autoridades da África do sul estão desde quinta-feira, 16 de Novembro, a negar ceder autorização de aterragem ao avião de bandeira nacional, TAAG, que pretende escalar a cidade da Praia, Cabo Verde, para descolar a comitiva da Selecção Nacional de Futebol Sénior Masculino para as Ilhas Maurícias.

Desde quinta-feira, a comitiva da Selecção Nacional de Futebol Sénior Masculino entre equipa técnica, jogadores e responsáveis da FAF (Federação Angolana de Futebol) continuam retidos na cidade da Praia, onde defrontaram Cabo Verde em partida da primeira jornada da fase de qualificação ao Mundial 2026.

A denúncia foi avançada por uma fonte da FAF ao Programa “Quintalão dos Desportistas” da Rádio Cinco, neste sábado, 18 de Novembro, alegando-se problemas de “ordem burocrática da parte da operadora de transportação”.

A mesma fonte esclarece que “o problema não é a falta de dinheiro, mas sim com a operadora que aguarda por uma autorização para aterrar na África do Sul”.

O Folha 8 apurou que a aeronave da TAAG que desde quinta-feira não consegue autorização das autoridades sul-africanas para chegar a Cabo Verde com trânsito para as terras de Mandela, é a mesma que tem a responsabilidade de transportar os Palancas Negras e os Tubarões Azuis, (designação oficial da selecção de Cabo Verde).

Os Tubarões Azuis defrontam para a segunda jornada da fase de qualificação ao Mundial 2026 a selecção de Eswatini na África do sul, ao passo que os Palancas Negras devem seguir viagem para as Ilhas Maurícias.

GJL