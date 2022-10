Nacionalizadas participações de Isabel dos Santos e general Dino na Unitel

O Presidente angolano, João Lourenço, transferiu para o Estado, por via de nacionalização, as participações da Vidatel e da Geni na operadora de telecomunicações angolana Unitel, que eram detidas pela empresária Isabel dos Santos e pelo general Leopoldino Fragoso do Nascimento “Dino”

Na prática, o Estado angolano fica detentor do total do capital social da Unitel, já que cada participação correspondia a 25% e os restantes 50% já eram controlados pela petrolífera estatal (MPLA) Sonangol, através da Unitel.

O anúncio foi feito através da página oficial da Presidência angolana no Facebook que justifica as decisões presidenciais com o “excepcional interesse público” da Unitel para o Estado tendo em conta a sua posição estratégica do sector, por um lado, e as acções judiciais contra parte dos accionistas da Vidatel (Isabel dos Santos) e as fortes medidas restritivas no país e no estrangeiro contra o beneficiário efectivo da Geni (general ‘Dino’).

Lusa