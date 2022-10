João Lourenço nomeia dez conselheiros

O Presidente da República, João Lourenço, assinou hoje um decreto nomeando 10 consultores de diversas áreas, incluindo vários ex-ministros, sendo a maioria repetentes nas funções de conselheiro, alguns deles também do seu antecessor, José Eduardo dos Santos.

Segundo uma nota do Palácio Presidencial foram indicadas Albina Africano, que tutelou as pastas do Petróleo e da Indústria e foi recentemente comissária de Angola para a Expo Dubai 2020, e a bióloga Adjani Costa, que foi ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, tendo sido ambas já consultoras.

O ex-ministro do Interior Ângelo Tavares, e o antigo responsável das Relações Exteriores Assunção dos Anjos, que foi também embaixador em Portugal são outros dos escolhidos por João Lourenço.

Flávio Fonseca, ex-diplomata e irmão do actual embaixador em Portugal, Carlos da Fonseca, é reconduzido no cargo de consultor, bem como João Baptista Tchindandi (general “Black Power”) e antigo governador do Cuando Cubango.

Mena Abrantes, escritor e dramaturgo, o nacionalista Paulo Tjipilica, que foi provedor de Justiça, Paulo Fernando de Matos e Santana André Pitra (general “Petroff”), também antigo ministro do Interior, completam a lista de consultores.

Num outro despacho, João Lourenço nomeou 37 vice-governadores para as 18 províncias angolanas.

Lusa