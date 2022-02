EUROPA CRÊ QUE EUROS FAZEM CRESCER O MILHO?

A União Europeia lançou um convite para a apresentação de propostas no âmbito do apoio do diálogo entre parceiros angolanos e europeus para a diversificação económica em Angola, com um montante global de 500.000 euros.

Este apoio, de acordo com uma nota da União Europeia, decorre no âmbito do projecto Facilidade de Diálogo União Europeia-Angola, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento, no quadro do Caminho Conjunto Angola-União Europeia.

O período de candidaturas a este apoio financeiro decorre até ao dia 31 de Março deste ano, devendo as propostas serem submetidas através de um formulário digital no website da Facilidade de Diálogo.

Um comité de avaliação vai apreciar as candidaturas, devendo as mais viáveis serem convidadas a participar da segunda fase do processo, submetendo uma proposta de acção completa.

“As propostas a submeter devem incluir, obrigatoriamente, uma dimensão de diálogo e de troca de experiências entre os parceiros envolvidos, podendo assumir diversas abordagens, incluindo assistência técnica, formação, realização de estudos, organização de eventos, missões de intercâmbio, etc.”, refere-se no documento.

O projecto de Facilidade de Diálogo dinamizará acções de formação e capacitação para apoiar os candidatos na formulação de propostas e no preenchimento dos formulários.

“A Facilidade de Diálogo UE-Angola visa apoiar acções promovidas por instituições angolanas e europeias para aprofundar o diálogo político e a troca regular de conhecimento e boas práticas nas áreas definidas pelo Acordo Caminho Conjunto Angola-União Europeia e que tenham relevância para o Programa Indicativo Nacional de Angola 2014-2020 e o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022”, sublinha-se na nota.

Um exemplo de 2018 com a Alemanha

No dia 18 de Agosto de 2018 o Folha 8 publicou o artigo “Diversificar a economia rima com… mais do mesmo”, que agora reproduzimos “ipsis verbis” para que se veja que o MPLA é especialista em trocar seis por… meia dúzia:

«A Alemanha, que receberá a visita oficial do Presidente angolano, João Lourenço, na próxima semana, pretende apoiar Angola a fazer o que não foi capaz de fazer nos últimos 42 anos: diversificar a economia. Transportes e cultura são também áreas prioritária, segundo um comunicado da Embaixada alemã em Luanda.

No documento, a missão diplomática germânica adianta que a energia é outras das áreas em destaque durante a visita de João Lourenço, que decorrerá em 22 e 23 deste mês, em que deverão, paralelamente, ser assinados vários protocolos de cooperação neste e noutros domínios.

Para Berlim, a visita de João Lourenço, a convite da chancelar alemã, Angela Merkel, constituirá um “passo importante” para continuar a desenvolver a “parceria abrangente” entre os dois países.

“O Governo alemão está convicto que Angola é um parceiro indispensável em África e no mundo”, lê-se no comunicado.

Na agenda, João Lourenço, além de uma reunião de trabalho com Angela Merkel, será recebido pelo seu homólogo alemão, Frank-Walter Steinmeier.

O chefe de Estado angolano vai, também, participar numa conferência económica que tem por objectivo o aprofundamento das relações comerciais entre a Alemanha e Angola.

Trata-se da primeira visita oficial de João Lourenço à Alemanha desde que foi eleito Presidente da República, em Agosto do ano passado.

No entanto, em 2014 esteve naquele país europeu enquanto ministro da Defesa Nacional do governo de José Eduardo dos Santos, tendo, na ocasião, assinado um acordo de cooperação no domínio da Defesa com a sua homóloga alemã, Ursula von der Leyen.

Durante a troca de visitas entre o ex-Presidente José Eduardo dos Santos, a Berlim, em 2009, e de Angela Merkel, a Luanda, em 2011, os dois países acordaram uma cooperação de benefício mútuo.

Desde então, as relações entre os dois países têm-se reforçado continuamente. Em 2009, foi criado o Instituto Goethe em Angola e há empenho das duas partes no intercâmbio cultural, facto comprovado com a assinatura, em 2012, de um acordo cultural entre os dois Estados.

Em 2010, a Alemanha abriu oficialmente um escritório da Delegação da Economia Alemã em Angola, destinado a reforçar as relações comerciais.

Nos últimos anos, têm-se realizado vários projectos significantes em Angola por empresas alemãs.

A 10 deste mês, numa conferência de imprensa em Luanda, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, salientou haver “grandes expectativas” dos dois países no fortalecimento das relações económicas e empresarias, “em que há muito potencial por explorar”.

Prova disso é o facto de o Presidente de Angola ser acompanhado na visita por uma vasta delegação empresarial, que irá participar num fórum económico com homólogos alemães, iniciativa que, a partir de agora, será institucionalizada sempre que João Lourenço efectuar uma visita oficial ao estrangeiro.

A ideia, sublinhou Manuel Augusto, é “associar o sector privado às visitas presidenciais” para apresentar o potencial de investimento em Angola a empresários estrangeiros e contribuir para o desenvolvimento do país.

Dinheiro na mão, é claro!

A banco alemão Commerzbank vai abrir uma linha de crédito para Angola de 500 milhões de euros, conforme autorização para o negócio concedida por despacho presidencial de 23 de Julho. Lentamente os alemães estão a conhecer o nosso país. João Lourenço reforça relações, seguindo a estratégia de José Eduardo dos Santos.

O documento, assinado pelo Presidente da República um mês antes desta sua visita, aprova o acordo-quadro de financiamento para concessão da linha de crédito, a celebrar entre Angola e o banco alemão.

Uma informação do Governo angolano, de Maio, referia que estava em curso a negociação com o Commerzbank Aktiengesellschaft, o segundo maior banco comercial da Alemanha, para obter um financiamento de 500 milhões de euros, para garantir exportações alemãs para Angola.

O Governo angolano já tinha fechado no final de Maio um financiamento de 700 milhões de dólares (590 milhões de euros) junto do banco Credit Suisse, para cobertura de projectos estratégicos.

Este financiamento soma-se a um outro, de 500 milhões de dólares (420 milhões de euros), autorizado nos mesmos moldes, por despacho presidencial de 2 de Maio, junto do Agência de Crédito para a Exportação do Reino Unido (UK Export Finance), para projectos inscritos no Programa de Investimento Público (PIP).

A confirmação destes negócios surgiu poucos dias depois da concretização, no início de Maio, da segunda emissão de ‘eurobonds’, ou títulos de dívida soberana em moeda estrangeira, com Angola a colocar no mercado mais 3.000 milhões de dólares (2.500 milhões de euros), dividida em maturidades de 10 e de 30 anos, com juros acima de 8,2%.

Entretanto, o Governo angolano negociou a reabertura desta linha, com mais 500 milhões de euros, na componente de ‘eurobonds’ com maturidade a 30 anos.

A 11 de Maio foi noticiado que o Governo está a negociar mais de 16.500 milhões de euros em linhas de financiamento internacionais para projectos no país, a maior parte junto de instituições da China.

Angola e a Alemanha são velhos e bons parceiros. Nós damos o porco e eles depois retribuem dando-nos uma das suas famosas salsichas. O desenvolvimento da cooperação ao nível, por exemplo, das pequenas e médias empresas, a força motriz da economia alemã, é um dos baluartes das relações comerciais bilaterais.

A vontade de incentivar este relacionamento foi manifestada por dirigentes dos dois países durante o VI Fórum Económico Angola-Alemanha, realizado em 21 de Julho de 2015, em Luanda, no âmbito da Feira Internacional de Luanda (Filda).

Na abertura do evento, o então ministro da Economia de Angola, Abraão Gourgel, destacou o forte papel socioeconómico que desempenham as pequenas e médias empresas (PME) alemãs, sublinhando os factores sucesso, estabilidade e coesão social.

“Com efeito as 30 mil PME que existem na Alemanha asseguram 16 milhões de empregos, ou seja, 61% de todos os postos de trabalho na economia global e 44% dos postos de trabalho na indústria de transformação. Trata-se de indicadores sem paralelo, mesmo em países industrializados”, destacou o governante angolano, sobre a situação alemã.

Por sua vez, o delegado da Economia (Governo) da Alemanha em Angola, Ricardo Gerigk, disse que as pequenas e médias empresas alemãs querem colaborar com o desenvolvimento angolano e defendeu que o processo de diversificação económica que Angola leva a cabo passa igualmente pela diversificação dos parceiros económicos.

“Além da transferência de conhecimento e investimento na produção, as empresas investem fortemente na formação profissional. Gosto de citar uma palavra que aqui em Angola representa muito ‘juntos’, juntos podemos cooperar e colaborar para o desenvolvimento de Angola”, realçou na altura Ricardo Gerigk.

No fórum de 2015, os participantes receberam informações sobre os projectos e oportunidades de compromisso económico nos sectores da infra-estrutura, saúde, industrialização e energia, bem como quanto às garantias de risco e condições de financiamento para Angola.

Participou também no evento a secretária de Estado parlamentar do Ministério da Economia e Energia da Alemanha, Brigitte Zypries, que sublinhou a importância de mais investimentos na formação de quadros, sobretudo a formação profissional de jovens.

Os alemães são conservadores e cautelosos. No dia 19 de Fevereiro de 2015, 16 novos contratos, num investimento privado de 35,7 milhões de dólares, foram assinados em Luanda com a Agência Nacional de Investimento Privado (ANIP).

Em declarações à imprensa, no final da cerimónia, a então presidente do Conselho de Administração da ANIP, Maria Luísa Abrantes, destacou existência de investimentos no sector da indústria.

“Interessa dizer que, embora não seja o número pretendido, mas mais uma vez temos quatro projectos para a indústria, o que demonstra o interesse pelo sector, não obstante só um ser da indústria têxtil e outros da construção, o que obviamente o investidor vem atrás do consumo e da reconstrução nacional”, referiu.

Os projectos de maior investimento então assinados foram para o sector da indústria, o primeiro de 8,3 milhões de euros e que visa a construção de uma fábrica de betão, no município de Viana, arredores de Luanda, que iriai garantir numa primeira fase 300 postos de trabalho.

Foram também assinados projectos para a construção de uma fábrica de produção de fraldas descartáveis, igualmente em Luanda, um investimento, proveniente da Eritreia, avaliado em 5,7 milhões de euros.

Ainda na área da indústria foram rubricados dois contratos para a exploração de madeira, de investidores angolanos e chineses, na província de Malanje (2,7 milhões de euros) e em Luanda (2,6 milhões de euros).

Entre os contratos destacava-se igualmente um projecto no sector da construção civil e obras públicas, do Canadá, de 1,7 milhões de euros, o segundo que surge depois de um outro de cinco mil milhões de dólares (4,3 mil milhões de euros), em 2014, para o sector da construção.

“O Canadá e a Alemanha são muito conservadores e quase não têm aparecido no investimento privado, no caso, na agência, mas estão a aparecer. Não é um valor muito significativo, mas é extremamente importante que haja já investimento do Canadá assim como da Alemanha”, disse Maria Luísa Abrantes.»

Folha 8 com Lusa