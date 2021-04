Surto de tosse seca na comuna do Luiana preocupa autoridades

Um surto de tosse seca, acompanhada de vómitos, já afectou perto de 100 pessoas na comuna do Luiana, município angolano do Rivungo, província do Cuando-Cubango, anunciaram hoje as autoridades locais, manifestando-se “preocupadas” com a situação.

A direcção municipal da Saúde do Rivungo, sul de Angola, em nota tornada pública hoje, afirma que o administrador do município, Abílio Sasongo, “preocupado com a situação”, fez deslocar ao local uma equipa de especialistas para investigar as causas e combater a doença.

Citado no comunicado, o director municipal da Saúde do Rivungo, Clemente Kamati, deu conta que a maior parte dos doentes, num total de 89 casos diagnosticados, e sob observação clínica, apresenta tosse seca, alguns com expectoração e período de incubação de dez dias.

A sede comunal e os bairros do Showana, Kataha, Valekeni, bairro Novo e Ndipoporo são os mais afectados pelo surto.

“Medidas profilácticas”, como palestras sobre higiene pessoal e lavagem constante das mãos, foram já tomadas, garantem as autoridades locais.

A tosse seca persistente, que normalmente piora de noite, apesar de ter diversas causas, é mais comum ser provocada por uma reacção alérgica e, neste caso, o melhor a fazer é combater a alergia, com o uso de um remédio anti-histamínico. Se a tosse continuar por mais de 1 semana, se piorar ou se for acompanhada de outros sinais como catarro espesso, presença de sangue, febre ou dificuldade para respirar é muito importante ir ao hospital ou consultar um médico para identificar a causa e iniciar o tratamento mais adequado.

O tratamento para a tosse seca persistente deve ser direccionado para solucionar a sua causa. No caso de tosse seca de causa alérgica, além do uso dos medicamentos receitados pelo médico, é importante:

Beber, no mínimo, 1,5 litros de água por dia, porque a água ajuda a manter as vias aéreas hidratadas e diminui a irritação da garganta;

Tomar 1 colher de sopa de xarope de cenoura ou de orégão cerca de 3 vezes por dia. Estes xaropes possuem propriedades antitússicas, diminuindo os acessos de tosse.

Beber 1 chávena de chá de hortelã, cerca de 3 vezes por dia. A hortelã tem acção tranquilizante, antitússica, mucolítica, expectorante e descongestionante, ajudando a aliviar a tosse.

Evitar a poeira dentro de casa, já que o contacto com animais e o fumo de cigarro podem ser as causadoras da tosse seca persistente.