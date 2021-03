RSA-LP elabora Atlas Jurídico sobre os direitos das crianças de rua em Angola

A sociedade de advogados liderada por Raposo Subtil, RSA-LP Angola/AV&A participou a convite da sociedade de advogados internacional Baker Mckenzie, na elaboração do Atlas Jurídico sobre os direitos das crianças de rua em Angola para a ONG internacional “Consortium for Street Children”

Este Atlas Jurídico é uma ferramenta que pode ser consultada online em The Legal Atlas for Street Children – Consortium for Street Children e serve de orientação à Organização das Nações Unidas (ONU) na identificação das leis e políticas nacionais que podem ser criadas ou alteradas para melhorar a situação das crianças de rua em todo o mundo.

Este projecto pro bono para Angola foi liderado pelo sócio responsável pelas Operações Internacionais da RSA-LP, Pedro Gonçalves Paes e contou com a colaboração dos advogados angolanos, Miguel Matias, sócio responsável pelo departamento de Direito Penal, e a advogado associada principal, Andreia Gonçalves Costa.