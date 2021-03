REDTAG celebra primeiro aniversário com promessa de expansão

Sob o olhar atento de colaboradores, parceiros e alguns amigos, a REDTAG realizou na última sexta-feira, 12 de Março, no 1º andar do Belas Shopping, em Luanda, um cocktail em comemoração ao seu primeiro ano de existência no mercado nacional.

Entre os vários pontos que marcaram a celebração que decorreu em respeito às medidas da pandemia da Covid-19, a alegria, novas colecções, descontos e promoções, bem como a revelação de um plano de expansão que abarca a abertura de mais lojas e geração de novos postos de trabalho para a juventude angolana, estiveram em grande destaque.

“Neste aniversário, queremos oferecer o reforço do compromisso que temos com o mercado angolano, ou seja, colecções com muito estilo e dentro da tendência de moda actual para toda a família, qualidade em tudo o que temos, e acima de tudo, sempre a preços justos. Queremos também estar ainda mais perto dos nossos clientes, e para isso, iniciaremos este ano o nosso plano de expansão com novas lojas”, garantiu Vasco Marques, Director Executivo da REDTAG.

Apesar de todas as implicações afectas ao cenário pandémico que o país e o mundo atravessam, o empresário classificou o balanço como bastante positivo.

“O balanço é muito positivo O que passámos nesse ano de afirmação serviu-nos para ultrapassar obstáculos e crescer enquanto equipa. De facto e apesar de tudo, conseguimos marcar a diferença e garantir a segurança dos nossos colaboradores e clientes, o que é para nós, sem sombra de dúvidas, o ganho mais importante”, acrescentou o responsável por esta que é a primeira “department store” de Angola.

De relembrar que, inaugurada em Março de 2020, no Belas Shopping, em Luanda, a REDTAG traduz-se num conceito de loja que junta num só local de venda uma larga variedade de produtos, neste caso: moda homem, senhora, criança e decoração para casa.