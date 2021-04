Presidente nomeia 12 procuradores-gerais adjuntos da República

O Presidente de Angola, João Lourenço, nomeou hoje 12 procuradores-gerais adjuntos da República, aprovando a proposta do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público angolano.

Além do antigo governador da província de Luanda, Graciano Francisco Domingos, foram nomeados Ana Carla Luís da Costa e Silva, Domingos Joaquim, Eduarda Passos de Carvalho Rodrigues Neto, Gilberto Mizalaque Balanga Vunguer e Hernâni João de Freitas Beira Grande.

Completam a lista Kuku Elizabeth David Koxi, Lucas Ramos dos Santos, Manuel Tchalengua de Jesus Bambi, Pedro Joaquim Gola, Pedro Mendes de Carvalho e Vanda das Dores Miguel de Lima.

Antes de ser nomeado para o cargo de procurador-geral adjunto, Graciano Francisco Domingos foi exonerado do cargo de administrador executivo para a área administrativa e recursos humanos da Imprensa Nacional.

Os 12 nomes foram os escolhidos pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público de Angola, tendo sido os seleccionados de acordo com a lista datada de 12 de Abril assinada pelo presidente do organismo, o procurador-geral da República, general Hélder Fernando Pitta Gróz.