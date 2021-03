Presidente angolano inicia visita privada aos Emirados Árabes Unidos no sábado

O Presidente angolano, João Lourenço, deixa Luanda amanhã (sábado) com destino aos Emirados Árabes Unidos para uma visita privada de alguns dias, informou a Casa Civil do Presidente da República.

A nota de imprensa não dá quaisquer detalhes sobre o objectivo da visita nem sobre a agenda de João Lourenço.

O Dubai, um dos sete Emirados Árabes Unidos, é, desde o Verão de 2019, o país onde reside Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, que é visada em processos judiciais em vários países, entre os quais Angola e Portugal,

O ex-chefe de Estado, que vivia em Barcelona, juntou-se em Dezembro de 2020 à empresária, após a morte do seu marido, Sindika Dokolo, a 29 de Outubro do ano passado, vítima de afogamento quando praticava mergulho, no Dubai.

Os dois são os principais protagonistas do escândalo que ficou conhecido como “Luanda Leaks”, supostamente envolvendo o desvio de milhões de dólares do erário público angolano através de uma teia de empresas com ramificações em 40 países.

O ex-vice-presidente Manuel Vicente, outra alta figura do regime angolano, também terá regressado ao Dubai.

O Presidente angolano tem sido acusado, por alguns sectores políticos e analistas, de perseguir a família dos Santos e de exercer uma justiça selectiva no âmbito da suposta luta contra a corrupção que João Lourenço elegeu como bandeira do seu mandato, depois de ter beneficiado dela durante décadas.

Também o nome de Manuel Vicente tem sido frequentemente associado a escândalos de corrupção e desvio de dinheiros públicos, mas o antigo homem forte de José Eduardo dos Santos beneficia ainda das imunidades do seu antigo cargo.

Segundo a legislação angolana, ex-presidentes e ex-vice-presidentes só podem ser responsabilizados criminalmente cinco anos após o final do seu mandato, que coincide com 2022, ano em que, em princípio, se realizam também eleições em Angola.