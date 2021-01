Presidente angolano envia mensagens a homólogos africanos

O Presidente de Angola, João Lourenço, enviou hoje mensagens a vários homólogos africanos, apelando ao reforço da cooperação multilateral, no quadro da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (CIRGL).

“O teor das mensagens versa sobre o reforço da cooperação multilateral, no quadro da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos”, órgão cuja presidência rotativa é actualmente assegurada por Angola, segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores.

São destinatários das mensagens, os Presidentes do Congo, Denis Sassou Nguesso, da República Centro-Africana, Faustin-Archange Touadéra, e do Ruanda, Paul Kagame, bem como os homólogos do Chade, Idriss Déby Itno, e do Sudão, Abdel Fattah Abdelrahman Burhan.

O portador das mensagens será o ministro angolano com a tutela da pasta da diplomacia, embaixador Téte António, que deixou hoje Angola, com destino a Brazzaville, Bangui, Kigali, Ndjamena e Cartum.

Num outro comunicado, o gabinete de imprensa do chefe de Estado angolano informa que João Lourenço conversou hoje ao telefone com o Presidente do Burundi, Evariste Ndayishimiye, tendo ambos os países defendido o aprofundamento da cooperação bilateral em vários domínios.

A ocasião serviu também para avaliar as experiências dos dois países no combate à pandemia de covid-19, acrescentou a nota dos serviços do Presidente angolano.