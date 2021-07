MPLA lamenta morte de Otelo, “cidadão do mundo”

O MPLA, partido do poder em Angola desde a independência, manifestou hoje pesar pela morte do “revolucionário português” Otelo Saraiva de Carvalho, lamentando a morte de um cidadão do mundo engajado na luta pela igualdade e justiça social.

“Foi com profundo sentimento de pesar que o Secretariado do Bureau Político do MPLA tomou conhecimento da morte do revolucionário português Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho, um dos principais estrategas do 25 de Abril de 1974, ocorrida este domingo, 25 de Julho de 2021, em Lisboa, vitima de doença aos 84 anos de idade”, salienta uma nota do secretariado do Bureau Político (BP) do partido, que governa Angola desde a independência do país, em 1975.

O MPLA partido de matriz marxista-leninista que se apresenta actualmente como assente na ideologia social-democrata, endereçou “sentidas condolências” à família e ao povo português, e salientou que a morte de Otelo representa a perda de um cidadão do mundo “dedicado e engajado na luta pela justiça social e por uma maior igualdade social entre os homens”.

“Pelo infortúnio, o Secretariado do Bureau Político do Comité Central do MPLA inclina-se perante a memória do malogrado, endereçando à família enlutada e ao povo português, sentidas condolências”, concluiu a nota do BP do MPLA.