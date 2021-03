“Mais um crime bárbaro assombra Cabinda”

«O MIC – Movimento Independentista de Cabinda condena veementemente o assassinato ocorrido no passado sábado, dia 6, do mês em curso no território ocupado por Angola foi assombrado por mais um crime bárbaro, semelhante aqueles que vemos nos filmes deficção. O nefasto acontecimento teve lugar no Bairro Comandante Gika por volta das 00:55 horas nas imediações do antigo Bar Kilala.

Segundo as fontes contactadas no local do crime, tudo aconteceu quando a vítima que em vida respondia pelo nome de Daniel Macosso, de 33 anos, solteiro e pai de 2 filhos, regressava para casa depois de ter convivido com os amigos e estava na companhia da sua namorada, pára para fazer a inevitável necessidades menores, enquanto a namorada o esperava apareceram dois Indivíduos de nacionalidade angolana que se identificaram como soldados das FAA (Forças Armadas Angolanas) um estava fardado e o outro estava trajado a civil, tentando atrair a rapariga para manterem relações sexuais furiosos com a recusa os mesmos entenderam prendê-la acto que não foi de agrado do malogrado, que se dirigiu a eles pedindo satisfações e foi de imediato brutalmente atacado pelo prevaricador Mauro Raúl Neto destacado no quartel do Ntó, natural do Nzeto província do Zaire que sem dó espetou uma baioneta no peito da vítima que acabou por falecer no Hospital Central de Cabinda, de realçar que não houve intervenção médica porque o malogrado estava sob efeitos de álcool.

Estes tipos de crimes são recorrentes em Cabinda, cometidos pelos homens da farda verde, recentemente um cidadão cabindês foi espancado no morro do Tchizo por militar das Forças Armadas Angolanas (FAA) pelo facto da sua irmã declinar o pedido de namoro com um dos efectivos deste órgão do Estado angolano.

Será que este crime será impune à semelhança de vários outros? Em Cabinda os efectivos das FAA, são donos de todas as razões e verdades. Exigimos responsabilidade dos prevaricadores por este crime bárbaro. Pois ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém excepto quando é por vontade de Deus. Mais uma alma que se foi, mais uma voz que se cala para sempre. Descansa em Paz Daniel Macosso.»

Nota: Comunicado MIC – Movimento Independentista de Cabinda.