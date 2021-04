Eni anuncia nova descoberta de petróleo leve no Bloco 15/06

A Eni fez uma nova descoberta de petróleo leve no Bloco 15/06, em águas profundas do offshore angolano. O poço foi perfurado no prospecto de exploração de Cuica, na Área de Desenvolvimento de Cabaça e próximo ao FPSO Armada Olombendo (Pólo Este) para perseguir as oportunidades de exploração em proximidade das infra-estruturas existentes (ILX: exploração liderada pelas infra-estruturas); desta descoberta, resultam reservas estimada entre 200 e 250 milhões de barris de petróleo no local.

O Cuica-1 NFW foi perfurado como poço desviado pela sonda de perfuração Libongos, em águas profundas de 500 metros, e alcançou uma profundidade vertical total de 4100 m, encontrando uma coluna de 80 metros de petróleo leve (38°API) em arenitos da era Miocénica com boas características petrofísicas.

O poço de descoberta vai ser desviado de modo a ser colocado numa posição ideal como poço produtor. Os resultados da recolha intensiva de dados indicam uma capacidade de produção estimada em 10.000 barris de petróleo por dia.

Cuica é a segunda descoberta significativa de petróleo dentro da Área de Desenvolvimento do campo Cabaça e confirma o compromisso do grupo empreiteiro do Bloco 15/06 em alavancar o quadro jurídico favorável a actividades exploratórias adicionais dentro de Áreas de Desenvolvimento existentes, tal como promovido pelo Decreto Presidencial nº 5/18 de 18 Maio de 2018.

A localização da cabeça do poço, intencionalmente colocado próximo das instalações do FPSO no Pólo Este, permitirá uma ligação rápida do poço de exploração à produção relevante, criando assim valor imediato e uma extensão do plateau do FPSO Armada Olombendo. Espera-se que a produção inicie dentro de seis meses após a descoberta.

De acordo com as descobertas dos poços Kalimba, Afoxé, Ndungu, Agidigbo, Agogo e dos poços de avaliação realizados entre 2018 e 2020, Cuica representa a primeira descoberta comercial no Bloco 15/06 após o reinicio das actividades da campanha de exploração após a pandemia da Covid-19 de 2020 e da queda do preço do barril de petróleo.

A descoberta confirma o potencial de exploração existente no bloco e o forte compromisso da Eni em descobrir mais valor na área por meio da eficácia das suas tecnologias proprietárias e da capacidade de transformar rapidamente os recursos em produção. A extensão da exploração no Bloco 15/06 por um período de três anos foi recentemente concedida até Novembro de 2023.

O grupo empreiteiro do Bloco 15/06 é constituído pela Eni (Operador, 36,8421%), Sonangol P&P (36,8421%) e SSI Fifteen Limited (26,3158%).