Crash Course sobre Islamic Finance e Green Bonds

A RSA LP (Rede de Serviços de Advocacia de Língua Portuguesa/ Raposo Subtil e Associados) e a sociedade de advogados internacional Clyde & Co Dubai, associaram-se à Faculdade de Direito da Universidade Lusófona para ministrarem a primeira parte de um “Crash Course” onde serão ensinadas as bases do Islamic Finance e o modelo comparativo entre a lei portuguesa e a lei islâmica, a “Shariah”.

O “Islamic Finance” é uma nova área do direito muito importante para novos investimentos em países como Portugal. Antecipando o impacto que o pós-Covid 19 terá na liquidez do mercado bancário nacional, o “Islamic Finance” poderá constituir uma alternativa sustentável ao modelo bancário ocidental e a emissão de “Greens Bonds”, uma das opções de financiamento para os chamados projectos “verdes”.

O “Crash Course” é gratuito e terá lugar no próximo dia 26 de Maio, pelas 9h30, na plataforma zoom, contando com a coordenação geral de Conceição Soares Fatela e de João Luz Soares (coordenador do departamento de I&D e advogado principal da RSA LP).

A moderação será feita pelo sócio da RSA LP, Pedro Gonçalves Paes e os formadores serão Adil Hussain (da Clyde & Co Dubai) e António Pedro Ferreira (consultor da RSA LP).

A segunda parte do referido “Crash Course” dedicada às Green Bonds será moderada por Conceição Soares Fatela (Universidade Lusófona), e a formação estará a cargo de Miguel de Azevedo Moura (Nova School of Law), Sanguini Shirish (Banco Empresas Montepio) e Sérgio Coimbra Henriques (Universidade de Coimbra).