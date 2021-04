BNA suspende actividades de quatro casas de câmbio

O Banco Nacional de Angola (BNA) suspendeu a actividade de quatro casas de câmbio, exortando os cidadãos a “absterem-se de estabelecer relações de negócios” com as mesmas, sem, no entanto, explicar as razões

Gems – Casa de Câmbios, Lda.; K9 – Casa de Câmbios, S.A.; Alameda – Casa de Câmbios, Lda. e Benguela – Casa de Câmbios, Lda. são as quatro instituições com a actividade suspensa.

Em comunicado, denominado “Instituições Financeiras não Bancárias com Actividade Suspensa”, o banco central angolano afirma que “autorizou o pedido de suspensão” de actividade das referidas instituições, sem avançar os fundamentos.

Segundo o BNA, a Gems está com a actividade suspensa de 30 de Dezembro de 2020 a 20 de Abril de 2021, a K9 com actividade suspensa de 18 de Janeiro a 18 de Maio de 2021, a Alameda com a actividade suspensa de 1 de Abril a 1 de Outubro de 2021 e a Benguela suspensa de 8 de Abril a 8 de Outubro de 2021.

A medida, refere o BNA, surge ao abrigo da Lei de Bases das Instituições Financeiras.