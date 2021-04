Benefícios de investir no mercado imobiliário em Portugal

As previsões para o mercado imobiliário em 2021 são animadoras, mas tudo depende do desenvolvimento da pandemia, os valores dos imóveis devem manter-se estáveis assim como as taxas de juros. Afirma Cristina Arouca, diretora da Research da CBRE Portugal.

O valor das casas em Portugal tem batido recordes, não só por residentes mas igualmente, tem aumentado o interesse e aposta no mercado português por parte de estrangeiros. Em 2019 o capital estrangeiro, atingiu os 78% do montante aplicado em imóveis (de acordo com a consultora Cushman & Wakefield) para compra de casas ou apenas para investimentos.

Apesar da dificuldade de movimentação de capitais entre Angola e Portugal, não é uma tarefa impossível e será algo bastante benéfico para quem procura um país com fortes ligações europeias para aumentar ou criar um negócio, e também um país com estabilidade social e uma boa rede de ensino para uma mudança de residência. E com o aumento exponencial do turismo em Portugal, a localização, língua e facilidade de mobilidade para vários outros países, muitos estrangeiros, incluindo brasileiros e angolanos, viram oportunidades no mercado português.

A estabilidade política e social, o clima favorável, boa gastronomia são também alguns dos benefícios para que procura um país para fazer crescer um negócio ou simplesmente mudar a sua residência e conhecer um lugar novo.

O Governo português criou alguns planos de ajuda para quem pretende investir em Portugal. Existe um regime fiscal especial para quem não é residente habitual, garante uma autorização de residência para as atividades de investimento assim como facilita ajuda para quem procura criar os seus negócios.

Para quem procura Portugal, deve saber que primeiramente necessita de obter o Número de Identificação Fiscal (NIF), que é o número que identifica uma pessoa ou entidade colectiva perante a Autoridade Tributaria e Aduaneira. Depois necessita de abrir uma conta bancária para alocar recursos financeiros – este procedimento serve para comprovar meios de subsistência em pedidos de residência e para facilitar o investimento.

Para quem procura investir no mercado imobiliário, deve conhecer muito bem as zonas, procuras, as ofertas que existem e os valores praticados. Assim como conhecer as tipologias. Em Portugal, as casas podem ter várias tipologias – T1, T2, T3, T2+1 -. Para saber qual a que se adequa melhor ao seu propósito deve conhecer o mercado e/ou saber exactamente aquilo que procura para uma mudança.

O impacto positivo da pandemia no mercado imobiliário será na procura de casas fora de grandes cidades, por causa da possibilidade do teletrabalho. Assim, a aposta para quem procura investir numa habitação poderá passar por se afastar de grandes centros, mas com facilidades de acesso e ter perto os serviços necessários. Mas para saber isto, terá de ter um consultor imobiliário de confiança!

Como saber se está a trabalhar com o consultor imobiliário certo?

A quantidade de comerciais e consultores imobiliários tem tido um crescimento exponencial em Portugal, mas nem todos tem o mesmo brio no que toca a “solucionar problemas” durante a compra ou venda de um imóvel. Simpatia, capacidade de comunicação e empatia são três qualidades que qualquer profissional deve ter, assim como honestidade e transparência. Um bom profissional vai valorizar o seu tempo e aquilo que realmente procura. Se quer encontrar a sua casa de sonho, este apenas irá mostrar os imóveis que acredita serem adequados para o pretendido.

Muito importante, procure alguém que consiga identificar os valores realistas do mercado!

Procure na Internet (redes sociais, websites e fóruns) para saber quais são os consultores da zona que pretende e a reputação de cada um. Procure por opiniões e testemunhas de antigos clientes para ficar com uma ideia da forma como o Consultor Imobiliário trabalha.

Procure alguém que seja activo nas redes sociais, websites e portais de imóveis. A probabilidade de o conseguir ajudar aumenta significativamente porque, afinal, actualmente tudo está na online. Desconfie se um profissional aceita qualquer proposta sem analisar e verificar todos os documentos, valores e o pedido. Pode estar só a tentar ter lucro sem qualquer entrega no trabalho.

O mercado imobiliário português continua – e continuará a ser – um activo atractivo para os investidores. Tudo aquilo que era apelativo para os investidores decidirem investir em Portugal, mantém-se. Contudo, o grau de recuperação do investimento está relacionado com a normalização da situação de pandemia que se vive actualmente.

Dica para os colegas Consultores Imobiliários:

Caríssimos colegas, estou neste momento a recrutar para criar uma equipa e lembrei-me de vos passar algumas indicações que me fazem rapidamente perceber se os candidatos podem ser fantásticos Consultores Imobiliários no futuro ou não:

1 – Estar disposto a assumir o compromisso – esta profissão depende da nossa entrega;

2 – Não ter medo de cometer erros – só quem faz erra, é importante errar, aprender e crescer;

3 – Ter disponibilidade para trabalhar – só quem está presente pode fazer;

4 – Abolir o mindset: 2ª a 6ª – das 9.00 às 18.00 – grande parte do trabalho prático é fora deste horário;

5 – Saber gerir o seu dinheiro mensalmente – este pormenor é muito importante.

Agradeço o “feedback” que recebi até agora… Já sabem que gosto de saber sempre a vossa opinião e estejam à vontade para dizerem se concordam, ou não, com estes critérios para geral@brunoaraujo.pt ou para a edição do jornal Folha 8.

