João Kanda Bernardo, braço direito do Adalberto da Costa Júnior, Presidente da UNITA, na diáspora ganha o Prémio MIPAD da ONU e entra na lista de 100 africanos mais influentes e respeitados do mundo com menos de 40 anos de idade. Adjany Costa e Cecília Silva Bernardo foram também premiados.

Trata-se do jovem diplomata João Kanda Bernardo que ganhou o Prémio MIPAD das Nações Unidas (prémio para “os maiores influenciadores afrodescendentes”) e agora faz parte da lista de 100 afrodescendentes mais influentes e respeitados do mundo com menos de 40 anos de idade.

O anúncio oficial foi feito neste domingo (4.10.2020), em Nova Iorque, através de um comunicado da agremiação MIPAD, durante a Cerimónia de Entronização dos Laureados, isto é, após a abertura da 75° Assembleia Geral da ONU que decorre desde Setembro.

A MIPAD é uma organização da sociedade civil junto das Nações Unidas com a sede em Nova Iorque que, em apoio à Década Internacional para Pessoas de Ascendência Africana, proclamada pela Resolução 68/237 da Assembleia Geral das Nações Unidas e a ser observada de 2015 a 2024, identifica os grandes realizadores de ascendência africana em sectores públicos e privados de todo o mundo como uma rede progressiva de actores relevantes para se unirem no espírito de reconhecimento, justiça e desenvolvimento da África.

João Kanda Bernardo, mereceu este Prémio MIPAD da ONU pelo grande impacto internacional das suas actividades enquanto diplomata e político. É descendente de pais Bakongo, formado na Alemanha e fala sete (7) línguas.

Em Setembro de 2019, Kanda foi nomeado para o mais alto título da diplomacia mundial, exercendo até à data presente as funções de Embaixador para a Paz Mundial, junto da Comunidade Internacional. O título de Embaixador da Paz está registado e protegido no Ofício de Patentes e Marcas dos Estados Unidos de América (US – Patent and Trademark Office). Os Embaixadores da Paz dedicam-se à promoção de valores morais universais, cooperação inter-religiosa, harmonia internacional, renovação das Nações Unidas e são responsáveis pela salvaguarda da paz mundial.

É membro do Conselho Mundial da Paz, por inerência de função e tem participado em várias missões de negociação e mediação de conflitos a nível internacional. Kanda também é Representante da Universal Peace Federation (UPF) no Estado Federal de Sachsen, na Alemanha. A UPF é um Órgão com Estatuto Consultivo Geral no Conselho Económico e Social das Nações Unidas.

Foi candidato a deputado à Assembleia Nacional da República de Angola, como efectivo pelo Círculo Nacional, às eleições gerais de 2017.

Em 2016 participou da Segunda Conferência Internacional dos Parlamentares para a liberdade de Religião ou Crença, que teve lugar em Berlim depois da de Nova Iorque em 2015 que, contou com a presença da Chanceler alemã, Angela Merkel, e do antigo Presidente do Timor-Leste, José Ramos-Horta.

Em 2014 foi Delegado da UNITA e membro do grupo de trabalho e advocacia, por ocasião do 20° Exame Periódico Universal do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra, Suíça.

É um membro destacado e o mais jovem do corpo diplomático da UNITA, exercendo desde 2012 até à data presente as funções de Representante do Partido junto das comunidades angolanas na Alemanha.

Foi seminarista pela Igreja Católica Romana, Congregação dos Padres Pobres Servos da Divina Providência, onde foi um dos melhores estudantes e ainda muito jovem, começou a exercer os primeiros cargos de liderança. Em 2009 foi eleito Decano do Seminário Propedêutico da mesma Congregação em Angola e de 2007 a 2009 trabalhou também como Cerimoniário, tendo feito pastoral com vários Bispos da CEAST, inclusive o novo Cardeal de Angola, Dom Eugénio Dal Corso e o Cardeal Giovanni Ângelo Becciu, antigo núncio apostólico (Embaixador do Vaticano) em Angola, isto é, antes de regressar ao Vaticano, onde posteriormente exerceu o cargo de Substituto dos Assuntos Gerais do Secretário de Estado da Santa Sé (Secretário Geral do Vaticano).

De 2012 a 2013 trabalhou como estagiário na Fraunhofer IPK Berlin, o renomado Instituto alemão de Pesquisas Científicas e Construção de Máquinas, na especialidade de Robótica. Em 2013 em representação da mesma Instituição, participou da Feira Internacional de Tecnologia em Hannover, Alemanha, onde também se fizeram presentes o Presidente russo Vladimir Putin e a Chanceler alemã Angela Merkel.

Posteriormente foi funcionário na PORSCHE e também Assessor no Parlamento alemão.

Suspendeu os seus contratos de trabalho nessas duas últimas instituições por um tempo indeterminado, por incompatibilidade de tempo, para se dedicar à causa humanitária e honrar as responsabilidades que lhe são confiadas junto da Comunidade Internacional, tendo em conta o volume de projectos que se encontram sob a sua gestão e várias viagens de trabalho.

É importante realçar que, dentre vários cursos, Kanda frequentou também a Escola de Governança da Transparência Internacional, na Faculdade de Direito da Universidade Mykolas Romeris, onde terminou com sucesso o curso de Estudos de Corrupção.

O jovem diplomata é de igual modo Presidente Fundador duma ONG de natureza jurídica alemã e europeia de nome Perspectives for Development, Peace and Security (Perspectivas para o Desenvolvimento, Paz e Segurança), cujos estatutos permitem uma cooperação com a Organização das Nações Unidas e suas agências especializadas.

Nas vestes de Embaixador da Paz e também através da sua ONG com a sede em Berlim, Kanda é padrinho oficial do Centro de Acolhimento Estrela da Manhã das Irmãs (Madres) da Congregação de S. Carlos Lwanga, na província angolana do Huambo, onde são cuidadas 60 crianças do sexo feminino e de idade compreendida entre 0 e 12 anos.

Habitualmente a nomeação para o Prémio MIPAD culmina com uma Cerimónia oficial de entrega de Certificados de Mérito, durante a semana de reconhecimento, por ocasião da Assembleia Geral da ONU que se realiza anualmente entre Setembro e Outubro. Este ano, devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, a MIPAD realiza um programa especial que se enquadra na nova dinâmica da Assembleia Geral das Nações Unidas. A segunda parte de Entronização dos Laureados, isto é, a Cerimónia oficial de entrega de Certificados de Mérito e Troféus está agendada para o ano 2021 durante a próxima Assembleia Geral da ONU.

Além do Embaixador Kanda, há outros três (3) jovens angolanos que também foram nomeados para o Prémio MIPAD que são: Adjany Costa, actual Ministra da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, Cecília Silva Bernardo, Directora para o intercâmbio do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola e Mateus António Esteita, Escritor e Mentor.

Dos quatros jovens homenageados, um recebe o Prémio MIPAD dos Heróis da Acção Climática (Heroes of Climate Action) e três ganharam o Prémio MIPAD dos 100 jovens mais influentes e respeitados do mundo com menos de 40 anos de idade que, é atribuído nas categorias de Política e Governança, Negócios e Empreendedorismo, Mídia e Cultura e Humanitarismo e Religião.

João Kanda Bernardo e Adjany Costa são os segundos angolanos a receberem o Prémio MIPAD na categoria de Política e Governança, depois do Ministro Adão de Almeida distinguido em 2018, enquanto Cecília Silva Bernardo, recebe o Prémio MIPAD dos Heróis da Acção Climática.