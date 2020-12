Angola prepara condições para receber vacinas no 1.º trimestre de 2021

As autoridades sanitárias angolanas vão formar técnicos e congregar meios logísticos para receber as primeiras vacinas contra a Covid-19 no início do próximo ano, disse o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

“Estamos a trabalhar para o primeiro trimestre”, confirmou o responsável, referindo que as vacinas vão ser dadas em unidades sanitárias indicadas pelo Ministério da Saúde.

Franco Mufinda anunciou que Angola vai começar a receber vacinas no primeiro trimestre de 2021, estando a ser preparadas “as condições a nível da cadeia de frio”.

Segundo a prioridade definida pelo ministério, na primeira fase serão vacinados os grupos de risco (profissionais de saúde e outros, hipertensos, drepanocíticos, obesos, diabéticos, doentes oncológicos e renais, seropositivos e idosos).

Franco Mufinda apelou à população para que “não se deixe enganar por redes de vacinas falsas”.

Os novos casos de Covid foram detectados em Luanda (42), Zaire (16), Huambo (8), Uíje (2), Bié (2), Cuanza Sul (1), Bengo (1), Cuanza Norte (1), Benguela (1) e Lunda Sul (1), com idades entre três meses e 72 anos, afirmou o secretário de Estado.

Lusa