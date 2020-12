Demorou mas conseguimos chegar finalmente à conclusão de que o país tem uma pessoa que afinal pode “prometer fazer tudo o que lhe for possível” para resolver todas as carências de atenção que os angolanos pobres sofrem. Essa pessoa é a primeira-dama.

Por Domingos Kambunji

O país não necessita de ter um presidente para prometer resolver todos os atrasos no desenvolvimento civilizacional do país porque tem uma primeira-dama que “promete fazer tudo o que lhe for possível para”… O país não necessita de uma Ministra da Saúde para prometer porque a primeira-dama sabe prometer muito melhor… O país não necessita de uma Ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher a prometer porque a primeira-dama sabe muito bem prometer… O país não necessita de um Ministro da Justiça e das Certidões de Óbito dos Fuzilados no 27 de Maio de 1977 a prometer porque a primeira-dama é capaz de prometer muitíssimo bem…

Afinal de contas não há necessidade de haver tantos presidente, vice-presidente, ministros, secretários de Estado, governadores provinciais, administradores provinciais… porque temos a primeira-dama que pode exercer todas as funções de fazer promessas, gozando do dom da ubiquidade a fazer promessas.

Afinal o problema da Sida não é assunto que deve ser resolvido pela Ministra da Saúde, principalmente na área materno-infantil. A primeira-dama já prometeu “que irá fazer tudo o que lhe for possível” para erradicar esse mal. As pessoas pensavam que isso era um assunto que deveria ser da responsabilidade de Sílvia Lutucuta a baixar ordens superiores. Não, as pessoas estavam totalmente enganadas, isso é matéria que está sob a alçada das ordens superiores de promessas da primeira-dama.

Afinal as pessoas estavam enganadas quando pensavam que a violência doméstica sobre mulheres e homens era um assunto que deveria ser resolvido pelo Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, pelo Ministério da Justiça e Certidões de Óbito ou pelo Ministério da Educação. As pessoas estavam totalmente erradas, isso é assunto que deve ser resolvido pelas promessas da primeira-dama. A primeira-dama já “prometeu fazer tudo o que lhe for possível para combater a violência doméstica”…

A primeira-dama ainda não sabe que a comunicação social informou que existem leprosos sem assistência médica por falta de medicamentos. Se a primeira-dama soubesse disso iria “prometer tudo fazer o que lhe for possível” para construir uma fábrica de medicamentos para leprosos nas instalações do Comité Central do MPLA ou no palácio presidencial?

A primeira-dama que, dizem, enviou os filhos para estudarem naquelas universidades muito caras do estrangeiro, ainda não teve conhecimento de que existem muitas centenas de milhar de crianças fora do sistema escolar, condenadas ao analfabetismo, por falta de escolas e de professores? Se a primeira-dama soubesse disso iria “prometer fazer tudo o que lhe for possível para” ser Ministra da Educação e das Obras Públicas?

A primeira-dama já teve conhecimento que a polícia do MPLA matou jovens angolanos, num gesto criminal de prepotência e negligência? Talvez a primeira-dama não saiba disso. Se tivesse conhecimento desse comportamento selvático, a primeira-dama iria “prometer fazer tudo o que lhe for possível para” a polícia passar a usar balas mais tímidas e menos mortíferas?

Dizem que a primeira-dama foi Ministra durante a governação do Zédu, que agora quase todos afirmam ter sido de muita corrupção. Se essa notícia se começar a espalhar em todo o território, a primeira-dama irá “prometer fazer tudo o que lhe for possível para” desmentir? E se as pessoas disserem que o marido da primeira-dama foi Ministro da Defesa da Corrupção do Zédu, a primeira-dama irá “prometer fazer tudo o que lhe for possível” para desmentir?

E se o marido da primeira-dama disser que, no tempo do Zédu, participou na corrupção e beneficiou da corrupção, a primeira-dama irá “prometer fazer tudo o que lhe for possível” para o mandar calar o marido ou para ele dizer o contrário?