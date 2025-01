IGREJA CATÓLICA PRECISA DE VOLUNTÁRIOS

O Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagáscar (SCEAM), o órgão coordenador da Igreja Católica em África, está à procura de voluntários qualificados para contribuir para a vida da Igreja Católica em toda a África.

Os voluntários trabalharão directamente com o Secretariado do SCEAM, em diversas áreas, incluindo comunicação, marketing, marketing digital, gestão de projectos, assistência executiva e tradução e interpretação (inglês-francês-português).

Estas oportunidades de voluntariado permitirão aos indivíduos desempenhar um papel integral no avanço da missão da Igreja em África, promovendo a colaboração entre as dioceses e contribuindo para iniciativas de desenvolvimento social e comunitário. As funções oferecem uma experiência valiosa a nível executivo, trabalhando num ambiente dinâmico e impactante.

As posições são remotas/online (não remuneradas) com um compromisso mínimo de 2 dias por semana durante pelo menos 3 meses. Os voluntários podem estar sediados em qualquer parte do mundo.

SCEAM está à procura de voluntários qualificados nas seguintes áreas:

Comunicações – Desenvolver e executar estratégias para aumentar a visibilidade do SCEAM.

Marketing – Promover campanhas para promover a missão do SCEAM.

Marketing Digital – Aumentar o envolvimento e a presença online.

Gestão de projectos – Supervisionar e implementar iniciativas importantes.

Assistência Executiva – Fornecer apoio administrativo de alto nível.

Tradução e Interpretação (Inglês-Francês-Português) – Garantir uma comunicação eficaz através das barreiras linguísticas.

Prazo de inscrição: 30 de Fevereiro de 2025.

Os interessados podem inscrever-se aqui: https://apo-opa.co/4hd5qDe

Esta é uma oportunidade para causar um impacto tangível na nobre missão da Igreja, ao mesmo tempo que o voluntário ganha experiência profissional que irá enriquecer o seu currículo e alargar a sua rede.

De acordo com o relatório sobre o Estado do Voluntariado Mundial de 2022, compilado pelas Nações Unidas, o número global de voluntários é de 862,4 milhões. Abraçar o voluntariado proporciona aos indivíduos uma experiência profissional em primeira mão incomparável, permitindo-lhes enriquecer os seus currículos com conhecimentos valiosos adquiridos através de contribuições significativas.

O Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagáscar (SCEAM) nasceu da decisão dos bispos africanos durante o Concílio Vaticano II (1962-1965) de estabelecer um fórum no qual pudessem falar a uma só voz sobre assuntos pertencentes à Igreja em África. A criação do SCEAM é, portanto, o resultado da decisão dos bispos de construir uma estrutura continental, de forma a levar a visão africana a toda a Igreja.

Vendo a importância de uma tal associação para África, a Congregação para a Evangelização dos Povos convidou os presidentes das Conferências Episcopais Regionais para consultas em 1968.

Consequentemente, a primeira visita de um Papa a África, nos tempos modernos, foi vista como uma ocasião muito oportuna para o lançamento do Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagáscar. Isto foi feito durante do Papa Paulo VI a Kampala (Uganda) em Julho de 1969.

Posteriormente, foi acordado estabelecer a sede/secretariado do SCEAM em Acra, no Gana. Existem três línguas oficiais do SCEAM, nomeadamente, o Inglês, o Francês e o Português. O SCEAM funciona através de oito conferências regionais, cada uma composta por um grupo de conferências episcopais nacionais.