ALIMENTOS SAUDÁVEIS NAS… LIXEIRAS

O Executivo angolano (do MPLA há 50 anos) lançou a nova (isto é como quem diz!) Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (ENSAN II), com o objectivo de garantir a disponibilização e o acesso equitativo a alimentos saudáveis em todo o território nacional. Os 20 milhões de pobres perguntam se nos locais onde muitos se alimentam, as lixeiras, também está garantida uma alimentação saudável?

O documento, publicado no Decreto Presidencial n.º 47/25 de 18 de Fevereiro, responde aos desafios actuais, como os impactos das alterações climáticas, a volatilidade dos preços dos alimentos e do petróleo, a degradação ambiental e o aumento de doenças relacionadas com a má alimentação.

A ENSAN II, que vai vigorar de 2025 a 2034, representa um compromisso renovado do Governo para assegurar o direito humano à alimentação adequada e acessível, num vasto leque de alimentos que vai da lagosta à mandioca.

A medida surge como evolução da ENSAN I, aprovada pela Resolução n.º 130/09, de 29 de Dezembro, e introduz novos eixos estratégicos focados na produção e comercialização sustentáveis de alimentos, na melhoria do acesso a alimentos de qualidade e na promoção da educação alimentar e nutricional.

A estratégia inclui ainda incentivos à investigação científica na cadeia alimentar e nutricional, o reforço da resiliência dos sistemas alimentares e a melhoria dos padrões de consumo sustentável.

Para garantir a implementação da Estratégia, será criada uma estrutura de governança composta pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSAN), Secretariado Técnico e conselhos técnicos a nível central, provincial e municipal.

Nos últimos anos, Angola registou avanços na redução da sub-alimentação, mas desafios como secas, inundações, instabilidade económica e perdas na produção agrícola e pesqueira continuam a comprometer o progresso.

O Governo do general (de três estrelas) João Lourenço vai financiar a maior parte da Estratégia, contando também com o apoio de parceiros nacionais e internacionais.

A ENSAN II está alinhada com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com a Estratégia de Longo Prazo Angola 2050, reforçando os esforços para um sistema alimentar mais sustentável e resiliente.

Após a Cimeira das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares de 2021, o Governo de Angola (do MPLA há 50 anos), em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (IFAD), o Programa Alimentar Mundial (PAM) e o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF), vendeu a ideia de que iria remodelar os seus sistemas alimentares.

Nesse ano (com dinheiro vindo dos parceiros internacionais) o governo realizou o que chamou de Diálogos Nacionais e Regionais nas 18 províncias do país, eventos que evidenciaram, não apenas os desafios prementes ligados à segurança alimentar, mas também delinearam dez prioridades essenciais para o fortalecimento dos sistemas alimentares em Angola.

Anote-se que, ao contrários das teses da ONU e de outros parceiros/financiadores internacionais, não havendo alimentos de nada serve falar de fortalecimento dos sistemas alimentares.

Em todo este contexto, perante a debilidade física dos mais necessitados, a Organização Mundial de Saúde (OMS) diagnosticou há muito que as principais enfermidades só se curariam com doses industriais de antibióticos. Vai daí, mandou vários contentores de medicamentos para as regiões mais afectadas. Tempos depois chegou a notícia de que as vítimas continuavam a morrer.

“Não pode ser”, gritaram os responsáveis da OMS, bem instalados nos melhores hotéis e de barriga cheia. E foram ver, in loco, o que se passava. Descobriram então que os antibióticos continuavam dentro dos contentores.

Foi então que um Mais Velho de um recôndita sanzala angolana se aproximou da delegação da ONU/OMS e explicou tudo: “É que os antibióticos são para tomar todos os dias depois das refeições. Como nós aqui nem uma refeição por dia temos…”

Na sequência destes esforços (sobretudo da FAO, IFAD, PAM e UNICEF com a assistência parasitária do Governo do MPLA), em Fevereiro do ano passado, Luanda foi palco do “Workshop para revisão e actualização da Segunda Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (ENSAN II)”. À semelhança da reunião de 2021, este encontro visou analisar o (suposto) progresso na implementação dos resultados desse processo e as suas contribuições para o alcance da Agenda 2030.

No epicentro dessas transformações esteve (estará sempre) o suposto compromisso de dinamizar a coordenação multissectorial e intersectorial da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) por meio de uma plataforma composta pelos representantes dos vários ministérios implicados na SAN e por representantes da sociedade civil, elevando a matéria ao mais alto nível político. Esclareça-se que, com o regime do MPLA, o mais alto nível político é sempre rasteiro.

O objectivo é, era, será, consolidar o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SINASAN), criando uma abordagem holística para enfrentar as complexidades alimentares do país (quando e se houver alimentos) e assegurar o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e a garantia do acesso a alimentação de qualidade e em quantidade adequada para toda a população.

Segundo os parceiros internacionais, uma narrativa de inclusão emerge na prioridade de aumentar o investimento público-privado para desenvolver cadeias de valor acessíveis a todos. Mecanismos financeiros inovadores e sustentáveis tornam-se a chave, com um foco particular nas mulheres e nos jovens, promovendo oportunidades equitativas.

A Organização das Nações Unidas promove (ou tenta) a inovação na governação para apoiar Angola na adopção das estratégias mais adequadas para prosseguir uma transformação sustentável, eficiente, inclusiva e resiliente dos sistemas agro-alimentares. Nesta senda, a ENSAN II está alinhada – em teoria e em tese – com o novo Plano de Desenvolvimento Nacional 2024-2028 e com as metas da Estratégia de Desenvolvimento a Longo Prazo para Angola 2050, vinculando-se de igual modo aos esforços internacionais de acelerar a transformação dos sistemas alimentares com vista ao alcance dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030.

Os Planos Nacionais (mais uma vez em teoria e em tese) são mecanismos que reforçam o aumento da capacidade produtiva do país e mais importante evidenciam os esforços para ampliar a distribuição alimentar e assegurar uma maior diversidade alimentar para a população angolana, cuja maioria não um prato de pirão tem por dia. Por exemplo, nos campos, uma parte importante do sistema, a atenção está voltada para os pequenos produtores e agricultores familiares. A busca por melhorias nos serviços de apoio e no acesso aos factores de produção agrícola promete (há 50 anos, recorde-se) fortalecer a base produtiva do país, cultivando uma comunidade agrícola resiliente.

A inovação e a pesquisa emergem como protagonistas na narrativa da sustentabilidade. A promoção de sistemas alimentares mais sustentáveis e resilientes, com uma redução significativa na perda e desperdício de alimentos, revela (novamente em teoria e em tese) uma visão de Angola para um futuro alimentar mais eficiente e ambientalmente consciente.

Adicionalmente, destaca-se a abordagem crucial das desigualdades de género nos sistemas agro-alimentares e a capacitação das mulheres, reconhecendo que isso não reduz apenas a fome, mas também impulsiona a economia e reforça a resistência a crises como as alterações climáticas e a pandemia.

O novo relatório da FAO sobre a Situação das Mulheres nos Sistemas Agro-alimentares 2023 analisa acentuadas desigualdades em áreas como género e sistemas agro-alimentares em nível global. Este relatório vai além da agricultura, proporcionando uma imagem abrangente da situação das mulheres que trabalham nos sistemas agro-alimentares, desde a produção à distribuição e ao consumo.

Além disso, a insuficiência da alimentação e outras condições impróprias para a saúde, manifestam-se em indicadores antropométricos de desnutrição. Neste sentido, o Programa Alimentar Mundial tem prestado assistência técnica (sobretudo acompanhada por um chorudo envelope financeiro) ao Governo de Angola para reduzir a desnutrição e melhorar o status nutricional da população.

Estas prioridades e abordagens revelam o compromisso (supostamente) conjunto de Angola e das Nações Unidas na implementação de medidas concretas para enfrentar os desafios globais relacionados aos sistemas alimentares, visando um futuro mais sustentável e inclusivo para todos.

Os resultados que derivam da aprovação da ENSAN II e mecanismos associados podem ser um mecanismo para promover o desenvolvimento do capital humano que a longo prazo geram retorno produtivo e consequentemente contribui para o alavancar da economia e desenvolvimento do país.