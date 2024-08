TAAG REFORÇA VOOS REGIONAIS

A TAAG Linhas Aéreas de Angola vai reforçar, a partir de 2 de Setembro, as frequências de voo em rotas regionais de maior procura de mercado, entre as quais São Tomé e Príncipe, divulgou hoje a empresa.

Num comunicado, a TAAG refere que as alterações surgem “no seguimento do desenvolvimento do ‘Hub Luanda’ e no intuito de reforçar o posicionamento estratégico da companhia, como elo de ligação entre as nações e economias do continente”.

Este reforço de frequências de voo abrange também a Cidade do Cabo (África do Sul) e Brazzaville (República do Congo).

A partir de 2 de Setembro, a frequência para a Cidade do Cabo passa de sete para nove semanais, com saídas bidiárias à quarta-feira e sábado, e saídas diárias à segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira e domingo.

As frequências de voos para São Tomé passam de duas para três semanais, com saída à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Já para Brazaville a frequência de voo passa de uma para duas frequências semanais, com saída à quarta-feira e domingo, realizadas exclusivamente no período diurno.

A companhia aérea angolana sublinha que, paralelamente ao incremento de frequências, a TAAG “procedeu a uma optimização exaustiva da sua programação geral de voos, ao introduzir ligações em novos dias da semana nas rotas não-diárias, redefinição de horários de partida/chegada e ajustamento dos dias de operação.

Com estes ajustamentos, a TAAG pretende garantir aos seus clientes maior disponibilidade de voos, aumento de voos de conexão/escala entre serviços domésticos, regionais e intercontinentais e reduzir o tempo de espera em voos com escala ou necessidade de pernoitar.