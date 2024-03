POLÍCIA FAZ BARREIRA PARA IMPEDIR POPULAÇÃO DE SAQUEAR CAMIÃO DE ARROZ

O capotamento de um camião com cargas avultadas de sacos de arroz defronte ao Kero, na manhã de hoje, forçou o Comando Municipal do Lobito a deslocar patrulhas e mais de 20 operacionais com urgência para travar a população que tudo faz para tomar de assalto o veículo e saquear o produto alimentar que na província de Benguela já é comprado no valor de 27.000 a 30.000 Kwanzas nos armazéns.

Com mais de uma tonelada de sacos de arroz, o camião de um estabelecimento comercial privado ainda por se identificar no município do Lobito, província de Benguela, perdeu parte dos pneus, interrompendo o percurso que fazia defronte ao Kero.

Com os sacos de arroz à mostra e o camião meio que capotado, a população local havida por tomar de assalto o meio e saquear o produto que se tornou difícil na mesa das famílias angolanas devido o preço que é vendido no mercado e armazéns, estão a ser fortemente travados pela Polícia Nacional no Lobito que destacou patrulhas e agentes em mais de 20 operacionais no local.