PITTA GRÓZ ESTÁ… CONFIANTE

O Procurador-Geral da República de Angola disse hoje que “está a melhorar bastante” a cooperação com as autoridades do Dubai em torno do processo que envolve a empresária Isabel dos Santos.

Hélder Pitta Gróz falava à imprensa à margem do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República de Angola, que hoje arrancou em Luanda e termina amanhã.

“Estamos a trabalhar e estamos confiantes que vamos conseguir ter bons resultados. A cooperação com alguns países, temos sentido, está a melhorar bastante, nomeadamente do Dubai”, disse Hélder Pitta Gróz.

Em declarações em Outubro, em Lisboa, o Procurador-Geral da República angolano disse que as autoridades judiciais dos Emirados Árabes Unidos (EAU) já receberam toda a documentação necessária para ouvir a filha do ex-Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, acusada de 12 crimes.

O processo envolve a sua gestão à frente da petrolífera estatal Sonangol entre 2016 e 2017, mas Isabel dos Santos reclama inocência e diz que o processo é político.

A empresária angolana, que reside no Dubai, por outro lado, tem-se manifestado disponível para ser ouvida num processo em que é acusada de 12 crimes associados à sua gestão na Sonangol, petrolífera estatal de Angola.

Hoje, Hélder Pitta Grós disse que tem havido “melhorias” entre as autoridades dos dois países.

“Sentimos que há melhorias bastantes na forma como estavam a ver o processo e agora, como estão a analisar a troca de informação entre nós, acredito que vamos no bom caminho”, adiantou.