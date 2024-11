Ministério da Agricultura e Floresta muda de titular; Ensino Superior também

O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nos termos da Constituição da República e por conveniência de serviço, exonera António Francisco de Assis, do cargo de Ministro da Agricultura e Florestas; Paula Regina Simões de Oliveira, do cargo de Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação; Isaac Francisco Maria dos Anjos (foto), do cargo de Secretário do Presidente da República para o Sector Produtivo; e Agostinho da Rocha Fernandes da Silva, do cargo de Vice-Governador da província de Cabinda para os Serviços Técnicos e Infra-Estruturas.

O Presidente da República, também por conveniência de serviço e nos termos da Constituição, nomeia Isaac Francisco Maria dos Anjos para o cargo de Ministro da Agricultura e Florestas; Albano Vicente Lopes Ferreira, para o cargo de Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação; e Juliano Cuabi Niongue Capita, para o cargo de Vice-Governador da província de Cabinda para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas.