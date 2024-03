MICRO-OPERAÇÃO LEVA 29 MARGINAIS À CADEIA

As micro-operações levadas a cabo pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) da província do Bengo, neste final de semana nos bairros Açucareira, Porto Kipiri e Desvio da Barra do Dande, resultaram na detenção de 29 criminosos dos 17 aos 58 envolvidos nos crimes de roubos a mão armada, furto e vandalização de bens públicos.

Dentre os 29 detidos, o destaque vai para um cidadão nacional que vandalizou placas solares, que serviam de fonte de alimentação de energia para o abastecimento de água potável a uma povoação no município do Ambriz, bem como a um outro cidadão nacional que vandalizou o centro de tratamento e captação de água no bairro do Porto Kipiri, e a vandalização de um Posto Móvel da ENDE.

O director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação do Ministério do Interior na província do Bengo, Superintendente, Gaspar Luís Inácio, destacou igualmente a detenção de outros cidadãos, indiciados na prática dos crimes de roubos e furtos na via pública e em residências no desvio da Barra do Dande.

Durante as micro-operações realizadas pelos especialistas do SIC, foram recuperadas três motorizadas, quatro botijas de gás cozinha de 12 Kg, quatro TV’s plasma, um computador e um PC, bem como a apreensão de duas armas de fogo, sendo uma do tipo AKM com um carregador e cinco munições e uma pistola do tipo Makarof, com o seu respectivo carregador.

O oficial Gaspar Luís aconselha os cidadãos a não fazerem justiça por mãos próprias, mas a fazer denúncias às instituições vocacionadas para o efeito, nomeadamente a Polícia Nacional e os órgãos de investigação, acrescentando que, os referidos cidadãos serão presentes ao Ministério Público para ulteriores trâmites processuais.