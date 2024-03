(IN)FELIZ É A NAÇÃO CUJOS LÍDERES RELIGIOSOS TEMEM O MPLA

O Governador Provincial do Moxico, Ernesto Muangala, visita no próximo domingo, 24 de Março, o município de Camanongue. Em vista disso, os líderes religiosos de todas igrejas sedeadas na localidade foram coagidos a transformar o culto ecuménico de reavivamento espiritual dos seus fiéis em acto político de massas para honrar e louvar a visita do governador, pelo que, deverão juntar-se no Largo dos Comícios a partir das 8h00, por orientação da Direcção Municipal da Acção Social, Antigos Combatentes, Cultura, Turismo, Juventude e Desporto da Administração Municipal de Camanongue.

A orientação de cumprimento obrigatório para todas as denominações religiosas sedeadas no município de Camanongue está expressa na Circular N.°01/2024 da Direcção Municipal da Acção Social, Antigos combatentes, Cultura, Turismo, Juventude e Desporto da Administração Municipal de Camanongue, assinada pela Directora Municipal daquele departamento, Odília Filipe Ngambole Chahuile.

No documento realça-se, que “no domingo em referência, nenhuma igreja poderá estar aberta”, pelo que deverão, “face à visita ao município de Sua Excelência Governador Provincial, Dr. Ernesto Muangala, que brindará com a sua presença”, todas as igrejas que inicialmente haviam programado um culto ecuménico na próxima sexta-feira (22), deverão adiá-la para domingo (24) do corrente mês”, no Largo dos Comícios a partir das 8h00 pontualmente.

Desta feita, todas as igrejas são orientadas a uma preparação criteriosa e rigorosa com hinos de louvores pelos grupos corais centrais de cada igreja, que terá cada uma o seu momento de apresentação no referido culto. “Auguramos dos grupos corais, uma boa preparação tanto nos hinos de louvor como nas suas indumentárias”, lê-se.

“Para um programa inclusivo e sem sobressaltos”, o Folha 8 apurou que, segunda-feira, todos os líderes religiosos foram convocados para um encontro de concertação na sala de reuniões do CASI pelas 8h00.

(In)feliz é a nação cujos líderes religiosos demonstram temor ao MPLA, e a prova viva está em terem aceitado transformar um acto de reavivamento espiritual para os seus fiéis em parte de um acto político-partidário em honra a visita de um governador Provincial enviado por João Lourenço para desgovernar a província do Moxico.