As consequências dos crimes ambientais, a actividade dos órgãos de fiscalização e as estratégias governamentais para proteger o ambiente e promover o desenvolvimento sustentável em Angola vão ser apresentadas amanhã, quarta-feira, 30 de Outubro, na 17ª edição do CaféCIPRA, a ter lugar no Centro de Imprensa da Presidência da República (CIPRA).

Com início às 15 horas, o evento vai tratar das “Implicações dos crimes ambientais no desenvolvimento sócio-económico do país”.

Os facilitadores desta edição são os ministros da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, e das Pescas e Recursos Marinhos, Carmem do Sacramento Neto, bem como os secretários de Estado do Ambiente, Yuri Valter de Sousa Santos, e para os Recursos Minerais, Jânio da Rosa Correia Victor.

Os governantes vão também dar a conhecer as acções em curso para combater os crimes ambientais e minimizar os impactos negativos na economia e na qualidade de vida dos cidadãos.

O CaféCIPRA é transmitido em directo nas páginas oficiais do Facebook e YouTube do CIPRA e do Governo de Angola, para permitir que os internautas participem igualmente neste espaço de diálogo entre governantes e representantes da sociedade civil.