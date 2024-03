DUPLA DE ASSASSINOS CAPTURADOS NA MATALA

Dupla de assassinos da província do Cunene em fuga para o município da Matala, província da Huíla, acabaram capturados pelas forças da Polícia Nacional em trabalho coordenado com o Serviço de Investigação Criminal (SIC), esta quarta-feira.

A dupla de assassinos e criminosos (foto), Fernando Tchihayo Tchivangulula (28 anos) e Jorge Kuliaquita Candeia Mapulo (26 anos), residentes no bairro Hidipo, município de Namacunde, província do Cunene, envolvidos no crime de homicídio e roubo de uma motorizada em que foi vítima um cidadão de 29 anos no último dia 11, acabaram capturados e detidos pela Polícia Nacional na província da Huíla em colaboração com o SIC do Cunene e da Huíla, no município da Matala onde se colocaram em fuga.

Em acto de esclarecimento dos factos, o porta-voz Provincial do SIC-Huíla, Inspector Segunda Quitumba, sobre o assassinato e roubo de uma motorizada, lembrou que tudo ocorreu no dia 11 de Março do ano em curso, por volta das 11h00, na província do Cunene, quando a vítima exercia a actividade de moto-táxi na área de Okatale. “No trajecto, foi abordado pelos acusados que se passaram por passageiros”, relata.

“Durante o percurso, prenderam a vítima e, com uma faca, degolaram-no. Após o acto, fugiram com a motorizada do infeliz para a província de Huíla onde foram posteriormente capturados no município da Matala pelas autoridades mencionadas”, diz a fonte.

Os detidos serão apresentados ao Ministério Público para os procedimentos subsequentes e, posteriormente, levados para a província do Cunene para responderem pelo crime.