DETIDO FALSO DIRECTOR DO GABINETE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Por se fazer passar por chefe do Gabinete do Presidente da República, João Lourenço, para burlar o director do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas, Pedro Conde, um cidadão de 30 anos, cujo nome o Serviço de Investigação Criminal (SIC) mantém sob sigilo, acabou detido nesta segunda-feira, 18 de Março.

Um cidadão de 30 anos, barbeiro de profissão numa empresa pública acabou detido pelos efectivos do SIC na Huíla, por se fazer passar por chefe do Gabinete do Presidente da República, João Lourenço, para burlar, por via telefónica, o director do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas, a quem solicitou cinco toneladas de adubo.

Mediante denúncia do director Pedro Conde, o SIC na Huíla levou a cabo um trabalho de inteligência criminal que resultou na identificação e consequente detenção do suposto chefe do Gabinete do Presidente da República, João Lourenço.

Em declarações ao Folha 8, o chefe do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC na Huíla, Segunda Kitumba, reafirmou o compromisso daquele departamento do Ministério do Interior no combate à criminalidade, assegurando que “medidas jurídicas serão tomadas contra todos que persistirem em condutas de falsa identificação e tentativa de burlas”.