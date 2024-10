COREIA DO NORTE RETIRADA DO GRUPO DE COMBATE AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS

A Coreia do Norte foi retirada do estatuto de observador de um grupo regional de combate ao branqueamento de capitais devido à sua falta de envolvimento e ao incumprimento das suas obrigações, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Sul.

A decisão unânime foi tomada na 26.ª Assembleia Geral do Grupo Ásia-Pacífico sobre o Branqueamento de Capitais (APG), realizada nos Emirados Árabes Unidos, informou o ministério num comunicado de imprensa.

O APG, constituido em 1997, é um organismo intergovernamental empenhado em aplicar efectivamente as normas internacionais contra o branqueamento de capitais e no combate ao financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição maciça.

Actualmente, o APG é composto por 42 Estados membros, incluindo os Estados Unidos, o Japão e a China. A Coreia do Sul aderiu ao grupo em 1998.

A Coreia do Norte obteve a posição de observador do APG em Julho de 2014.

A APG tinha advertido o Norte de que a falta de compromisso no grupo privaria o regime do seu estatuto de observador, e a desqualificação foi endossada pelos membros, uma vez que o Norte nem sequer cumpria os requisitos mínimos para manter o seu estatuto.

Um Estado observador é obrigado a permitir a visita de uma delegação do APG para troca de informações relevantes e a cooperar com o APG na publicação de um relatório periódico sobre a aplicação pelo país de práticas de combate ao branqueamento de capitais, entre outros.

A APG verificou que a Coreia do Norte não participou nas actividades da APG nos últimos seis anos e não respondeu aos seus pedidos de contacto.

Por Yonhap